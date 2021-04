Hokejová bitka o východ. Jeden čaká večnosť, druhý má premiéru v play off

V polovici novembra ho vystriedal Fín Tomek Valtonen. Michalovce si pod jeho vedením vybojovali v základnej časti druhé miesto a v play off postup do semifinále.

„Keď sme so Žilinou porazili Poprad vo finále, bolo mi ich veľmi ľúto. Dlhé roky už po titule túžia. Postup do finále by si zaslúžili o čosi viac ako Michalovce,“ myslí si bývalý tréner Žiliny, Košíc či Liptovského Mikuláša Anton Tomko.

Podľa Chudého by mohli mať michalovskí hokejisti miernu výhodu aj v tom, že Poprad je do veľkej miery závislý od gólov elitného útoku.

„Povedal by som, že prvá popradská formácia je už prečítaná, aj keď góly stále dávajú. Michalovce by na nich mohli nasadiť päťku, ktorá ich dokáže eliminovať. Majú na to typy hráčov.“

V defenzíve majú navrch Michalovce

Z brankárskeho hľadiska sú na tom oba tímy podobne. Tomáš Vošvrda ani Tomáš Tomek nepôsobili vo štvrťfinále ako výrazné opory.

Od nich budú podľa Konečného tréneri a spoluhráči očakávať istejšie výkony.

„Mal by to byť súboj dvoch Tomášov. Do veľkej miery to môže byť práve o nich. Nečudoval by som sa, keby v zápasoch nepadalo veľa gólov.“

Ani výborní brankári by bez spoľahlivej obrany veľa nezmohli. Oba tímy disponujú defenzívnymi hráčmi, ktorí by sa mali starať o poriadok v okolí vlastného bránkoviska.

„V tomto smere majú mierne navrch Michalovčania. Sú dobre fyzicky stavaní. Poprad má viac technických hráčov, ktorým možno príliš fyzický hokej nevyhovuje,“ tvrdí hokejový expert Rastislav Staňa.

Séria by podľa neho mohla skončiť aj prekvapením.

„Michalovce majú na to, aby súpera zaskočili. Poprad môže mať problémy v defenzíve a tá je v play off jedným z rozhodujúcich prvkov,“ dodáva Staňa.