Zvolen sa ujal finálového vedenia, Poprad dohrával bez svojej hviezdy

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Zápas bol veľmi vyrovnaný. Oba tímy majú vpredu hráčov, ktorí sa vedia presadiť. Rozhoduje každá jedna maličkosť. Mňa veľmi teší, že sme otočili výsledok z 1:2 na 5:3.

Duel bol kvalitný, diváci tu na štadióne i pri televíznych obrazovkách sa mali na čo pozerať. Každý jeden zápas v tejto sérii bude dôležitý, aj ten zajtrajší, toto víťazstvo nás teší. Moji hráči si zachovali pokoj aj za nepriaznivého stavu, čo bolo tiež kľúčové."

Václav Stupka, strelec dvoch gólov Zvolena: "Som rád, že mi to tam padlo, že sme boli dôrazní pred bránkou. Super výkon podali všetci chalani a to bol kľúč k úspechu.

Prvú tretinu sme sa hľadali, chytali tempo, rytmus, no myslím si, že potom sme mali navrch. Je dôležité ako sa vkročí do série, prvý zápas sme zvládli, no pred nami sú ďalšie a aj tie musíme zvládnuť."

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Bol to vynikajúci duel z oboch strán. V tretej tretine sme prevzali iniciatívu a maličkosťou sme stratili prvý zápas. Škoda, mali sme prevahu, šance, čakali sme, že strelíme víťazný gól a opak sa stal pravdou.

Treba tento duel už hodiť za hlavu. Zistili sme, že so Zvolenom sa dá hrať a druhý zápas si musíme zobrať pre seba. Aj diváci hráčov burcovali, bola to pozitívna vec."