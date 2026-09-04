Zariadil postup, ale šancu nedostane. Plzeň nezaradila Slováka na súpisku

Na súpiske Viktorie Plzeň pre hlavnú fázu Európskej ligy chýba slovenský obranca Dávid Krčík, ktorý strelil postupový gól proti Crvenej zvezde Belehrad.
Klub naopak zaradili zraneného kapitána Mateja Vydru aj trojicu najčerstvejších posíl do obrany.
Krčíka si v zime priviedol z Karvinej dnes už bývalý tréner Viktorie Martin Hyský, ktorého vedenie Plzne v auguste kvôli zlému vstupu do sezóny odvolalo.
Nový kouč Radoslav Kováč slovenského obrancu nasadil ako striedajúceho hráča do predĺženia odvety 4. predkola proti Crvenej zvezde a dvojzápas rozhodol gólom na 5:1. V domácej súťaži kvôli disciplinárnemu trestu nehral.
Po príchode posíl do obrany by Krčík mohol stratiť miesto v zostave a nie je vylúčené, že Viktoriu ešte opustí. Na jar pritom patril k oporám, v minulej ligovej sezóne dal 12 gólov a bol jednoznačne najproduktívnejším obrancom súťaže.
Na súpisku Viktorie sa dostali všetky tri najnovšie posily do obrany - Adam Gabriel a Slováci Denis Vavro s Tobiášom Pališčákom.
Plzeň zaradila aj útočníka Vydru, kapitán pritom po operácii kolena bude tímu niekoľko týždňov chýbať. Naopak zranený zadák Václav Jemelka na súpiske nie je rovnako ako obranca Sebastian Boháč, ktorý by podobne ako Krčík mohol odísť. Aj jeho si priviedol Hyský.