V mladom športe zaujali aj Slováci. Úspech im bude pripomínať aj nedokončené tetovanie

Práve v mixe dosiahli Karina Zušťáková a Branislav Rodman skvelý výsledok. Zo „skupiny smrti“ sa prebojovali do štvrťfinále, tam však nestačili na Maďarov.

V prvej polovici hier sa na Rynku konali zápasy padel – je to raketový šport, ktorý skĺbi určité črty tenisu a squashu.

Organizátorom kontinentálnych hier nevyšlo všetko ideálne, ale umiestniť súboje v menej známych športoch do srdca mesta bol výborný nápad.

Zápasy sa konali na štyroch kurtoch, pričom pri hlavnom dvorci sú tribúny zo štyroch strán, no pri ostatných je podstatne menej miest na sedenie, ktoré pri zápasoch poľskej dvojice nestačili.

Typické teqballové stoly však stoja na vyvýšených pódiách a tak zápasy sa dali sledovať aj spoza koridorov.

Keďže lopta po nekompromisných smečoch v tomto športe často odletí ďaleko, do diania sa zapojili trebárs aj policajti, ktorí dohliadali na bezproblémový priebeh akcie z odstavenej dodávky neďaleko športoviska, lopta trafila ich auto minimálne päťkrát.

Maďarský vynález

Teqball je jeden z najmladších športov, podľa fámy vznikol na sídlisku v budapeštianskej štvrti Újpest.

Kreatívny nápad pochádzal od bývalého futbalistu Gábora Borsányiho, ktorý svojho času často hral futbal na pingpongovom stole a napadlo mu, že by to išlo lepšie, ak by bol stôl ohnutý.