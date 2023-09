Jabeurovú poznačila v osemfinále chrípka, nastávajúca svetová jednotka suverénna

NEW YORK. Nastávajúca svetová tenisová jednotka Aryna Sabalenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Druhá nasadená hráčka z Bieloruska si bez problémov poradila s turnajovou trinástkou Dariou Kasatkinovou z Ruska 6:1 a 6:3.

VIDEO: Zostrih zápasu Kasatkinová - Sabalenková