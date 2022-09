Jabeurová vyradila dcéru legendy, končí ďalšia členka top 10

NEW YORK. Tuniská tenistka Ons Jabeurová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Wimbledonská finalistka zdolala v 2. kola ako nasadená päťka domácu Američanku Elizaberh Mandlikovú, dcéru legendárnej Hany Mandlíkovej, 7:5, 6:3.

O prekvapenie sa postarala Číňanka Wang Si-jü, ktorá vyradila tretiu nasadenú Grékyňu Mariu Sakkariovú 3:6, 7:5, 7:5.

Osemnásta nasadená Ruska Veronika Kudermetovová si poradila s Belgičankou Marynou Zanevskou hladko 6:2, 6:3.

Ďalej ide aj dvadsiata nasadená Američanka Madison Keysová, finalistka z roku 2017 zlomila odpor Talianky Camily Giorgiovej po trojsetovej bitke 6:4, 5:7, 7:6 (6).