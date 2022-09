Nenadviazala na úspešnú bilanciu, Kvitová na US Open skončila

NEW YORK. Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále ako nasadená osmička zdolala Češku Petru Kvitovú jednoznačne 6:3, 6:2.

Rodáčka z mesta Bílovec tak nenadviazala na predošlé dva vzájomné zápasy, v ktorých americkej súperke nedovolila získať ani jeden set. V roku 2020 ju dokonca zdolala práve na US Open po setoch 6:4, 6:3.

"Vedela som, že Kvitová bude ťažká súperka. Dokáže zahrať víťazné údery z akejkoľvek pozície. Držala som sa však stanovenej taktiky a vyšlo to.