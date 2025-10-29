    Bratranecká repríza finále zo Šanghaja s rovnakým výsledkom. Zverev takmer vypadol

    Valentin Vacherot.
    Valentin Vacherot. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|29. okt 2025 o 18:13
    S turnajom sa rozlúčil Casper Ruud.

    PARÍŽ. Nemecký tenista Daniel Altmaier postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.

    V stredajšom zápase vyradil ôsmeho nasadeného Caspera Ruuda z Nórska v dvoch setoch 6:3, 7:5.

    V ďalšej fáze ho čaká Felix Auger-Aliassime, Kanaďan zdolal Francúza Alexandrea Müllera 5:7 7:6 a 7:6.

    ATP Paríž 2025

    Dvojhra - 2. kolo:

    Alexander Zverev (Nem.-3) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:7 (5), 6:1, 7:5

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Alexandre Müller (Fr.) 5:7 7:6 (5), 7:6 (4)

    Daniil Medvedev (Rus.-11) - Grigor Dimitrov (Bulh.) bez boja

    Francisco Cerundolo (Arg.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:5, 1:6, 7:6 (4)

    Daniel Altmaier (Nem.) - Casper Ruud (Nór.-8) 6:3, 7:5

    Valentin Vacherot (Monako) - Arthur Rinderknech (Fr.) 6:7 (9), 6:3, 6:4

