    Víťazka US Open končí už v prvom kole. Vyradila ju kvalifikantka

    Anna Bondárová.
    Anna Bondárová. (Autor: X/Tommy)
    TASR|24. sep 2025 o 17:22
    ShareTweet0

    Z postupu sa teší aj Marie Bouzková.

    PEKING. Maďarská tenistka Anna Bondárová postúpila do 2. kola tenisového turnaja v Pekingu, ktorý patrí do kategórie WTA 1000.

    V pozícii kvalifikantky vyradila v 1. kole víťazku US Open z roku 2019 Biancu Andreescuovú z Kanady 6:4, 7:6 (4).

    WTA Peking 2025

    Dvojhra žien - 1. kolo:

    Anna Bondárová (Maď.) - Bianca Andreescuová (Kan.) 6:4, 7:6 (4)

    Sorana Cirsteová (Rum.) - Caroline Dolehideová (USA) 6:2, 6:3

    McCartney Kesslerová (USA) - Chan Š' (Čína) 6:2, 7:6 (5)

    Anastasija Sevastovová (Lot.) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:3, 7:6 (1)

    Caty McNallyová (USA) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:4, 6:2

    Kamilla Rachimovová (Rus.) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:4, 6:1

    Eva Lysová (Nem.) - Čang Žuej-en (Čína) 6:1, 6:0

    Antonia Ružičová (Chorv.) - Elsa Jacquemotová (Fr.), 6:3, 6:3

    Maria Sakkariová (Gréc.) - Ashlyn Kruegerová (USA) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5

    Priscilla Honová (Austr.) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 1:6, 6:3, 7:6 (4)

    Barbora Krejčíková (ČR) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2

    Polina Kudermetovová (Rus.) - Maddison Inglisová (Austr.) 7:5, 7:6 (7)

    Katie Boulterová (V. Brit.) - Hailey Baptisteová (USA) 7:5, 5:7, 6:4

    Katie Volynetsová (USA) - Peyton Stearnsová (USA) 6:4, 2:6, 6:3

    Marie Bouzková (CR) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:2, 6:4

    Čang Šuaj - Anastasia Zacharovová (Rus.) 3:6, 6:1, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Anna Bondárová.
    Anna Bondárová.
    Víťazka US Open končí už v prvom kole. Vyradila ju kvalifikantka
    dnes 17:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Víťazka US Open končí už v prvom kole. Vyradila ju kvalifikantka