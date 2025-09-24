Víťazka US Open končí už v prvom kole. Vyradila ju kvalifikantka

PEKING. Maďarská tenistka Anna Bondárová postúpila do 2. kola tenisového turnaja v Pekingu, ktorý patrí do kategórie WTA 1000.
V pozícii kvalifikantky vyradila v 1. kole víťazku US Open z roku 2019 Biancu Andreescuovú z Kanady 6:4, 7:6 (4).
WTA Peking 2025
Dvojhra žien - 1. kolo:
Anna Bondárová (Maď.) - Bianca Andreescuová (Kan.) 6:4, 7:6 (4)
Sorana Cirsteová (Rum.) - Caroline Dolehideová (USA) 6:2, 6:3
McCartney Kesslerová (USA) - Chan Š' (Čína) 6:2, 7:6 (5)
Anastasija Sevastovová (Lot.) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:3, 7:6 (1)
Caty McNallyová (USA) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:4, 6:2
Kamilla Rachimovová (Rus.) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:4, 6:1
Eva Lysová (Nem.) - Čang Žuej-en (Čína) 6:1, 6:0
Antonia Ružičová (Chorv.) - Elsa Jacquemotová (Fr.), 6:3, 6:3
Maria Sakkariová (Gréc.) - Ashlyn Kruegerová (USA) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5
Priscilla Honová (Austr.) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 1:6, 6:3, 7:6 (4)
Barbora Krejčíková (ČR) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2
Polina Kudermetovová (Rus.) - Maddison Inglisová (Austr.) 7:5, 7:6 (7)
Katie Boulterová (V. Brit.) - Hailey Baptisteová (USA) 7:5, 5:7, 6:4
Katie Volynetsová (USA) - Peyton Stearnsová (USA) 6:4, 2:6, 6:3
Marie Bouzková (CR) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:2, 6:4
Čang Šuaj - Anastasia Zacharovová (Rus.) 3:6, 6:1, 6:4