Česká tenistka predviedla suverénny výkon, nezaváhala ani Paoliniová

NEW YORK. Talianska tenistka Jasmine Paoliniová postúpila do osemfinále grandslamového turnaja US Open.

Piata nasadená hráčka zvíťazila nad turnajovou tridsiatkou Kazaškou Juliou Putincevovou 6:3, 6:4.

V súboji o štvrťfinále sa finalistka tohtoročného Wimbledonu i Roland Garros stretne s Češkou Karolínou Muchovou.