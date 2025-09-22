Musetti postúpil v Čcheng-tu do finále a vyzve Čiľana. V Chang-čou zabojuje o titul Bublik

ČCHENG-TU. Najvyššie nasadený taliansky tenista Lorenzo Musetti a Čiľan Alejandro Tabilo nastúpia proti sebe vo finále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Čcheng-tu.
Musetti si v semifinále poradil s Kazachom Alexandrom Ševčenkom hladko 6:3, 6:1.
Tabilo vyradil štvrtého nasadeného Američana Bradona Nakashimu 6:4, 7:6 (0).
Kazašský tenista Alexander Bublik a Francúz Valentin Royer nastúpia proti sebe vo finále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chang-čou.
Bublik v pozícii nasadenej trojky zdolal v semifinále domáceho Wu I-pinga 6:3, 6:3. Royer zvíťazil nad štvrtým nasadeným krajanom Corentinom Moutetom 6:3, 6:2.
ATP 2025
Čcheng-tu - semifinále:
Lorenzo Musetti (Tal.-1) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:3, 6:1
Alejandro Tabilo (Čile) - Brandon Nakashima (USA-4) 6:4, 7:6 (0)
Chang-čou - semifinále:
Alexander Bublik (Kaz-3) - Wu I-ping (Čína) 6:3, 6:3
Valentin Royer (Fr.) - Corentin Moutet (Fr.-4) 6:3, 6:2