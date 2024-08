Šok na US Open. Hneď v úvodnom kole končí hráčka z TOP 10

NEW YORK. Čínska tenistka Wang Ja-fan ako prvá postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Úvodný set proti Grékyni Marii Sakkariovej vyhrala 6:2, keď nasadená deviatka zápas skrečovala pre zranenie.

Ruska Daria Kasatkinová v pozícii turnajovej dvanástky zdolala Rumunku Jaqueline Adinu Cristianovú 6:2, 6:4.