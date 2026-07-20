Sabalenková vedie rebríček WTA, slovenská jednotka si pohoršila o päť miest

Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Aryna Sabalenková.
V najlepšej desiatke sa neudiali žiadne zmeny, na druhej pozícii je Kazaška Jelena Rybakinová a trojkou zotrváva Američanka Jessica Pegulová.
Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Rebecca Šramková, v najnovšom vydaní si pohoršila o päť priečok a je na 136. mieste.
Viktórii Hrunčákovej patrí 229. pozícii a Mia Pohánková je na 243. priečke.
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
8550 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8143 b
3.
(3.)
Jessica Pegulová
USA
6301 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
5649 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5293 b
6.
(6.)
Karolína Muchová
Česká Republika
5168 b
7.
(7.)
Linda Nosková
Česká Republika
5119 b
8.
(8.)
Iga Swiateková
Polsko
4539 b
9.
(9.)
Amanda Anisimovová
USA
4353 b
10.
(10.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4351 b
136.
(131.)
Rebecca Šramková
Slovensko
564 b
229.
(226.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
334 b
243.
(244.)
Mia Pohánková
Slovensko
299 b