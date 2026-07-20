    Sabalenková vedie rebríček WTA, slovenská jednotka si pohoršila o päť miest

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. júl 2026 o 09:33
    ShareTweet0

    Top desiatka rebríčka WTA zostáva nezmenená.

    Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Aryna Sabalenková.

    V najlepšej desiatke sa neudiali žiadne zmeny, na druhej pozícii je Kazaška Jelena Rybakinová a trojkou zotrváva Američanka Jessica Pegulová.

    Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Rebecca Šramková, v najnovšom vydaní si pohoršila o päť priečok a je na 136. mieste.

    Viktórii Hrunčákovej patrí 229. pozícii a Mia Pohánková je na 243. priečke.

    Rebríček WTA k 20. júlu

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    8550 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8143 b

    3.

    (3.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6301 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    5649 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5293 b

    6.

    (6.)

    Karolína Muchová

    Česká Republika

    5168 b

    7.

    (7.)

    Linda Nosková

    Česká Republika

    5119 b

    8.

    (8.)

    Iga Swiateková

    Polsko

    4539 b

    9.

    (9.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    4353 b

    10.

    (10.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4351 b

    136. 

    (131.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    564 b

    229. 

    (226.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    334 b

    243. 

    (244.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    299 b

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Sinner vedie rebríček ATP, Molčan sa vrátil do top 100 po troch rokoch
    dnes 09:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Sabalenková vedie rebríček WTA, slovenská jednotka si pohoršila o päť miest