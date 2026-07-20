    Sinner vedie rebríček ATP, Molčan sa vrátil do top 100 po troch rokoch

    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
    TASR|20. júl 2026 o 09:47
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    Alex Molčan bol pred rokmi pre zranenia až na 646. mieste.

    Taliansky tenista Jannik Sinner zostáva aj v najnovšom vydaní lídrom svetového rebríčka ATP.

    Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.

    Alex Molčan potvrdil post slovenskej jednotky a po dlhšom období je späť v najlepšej stovke.

    Po semifinálovej účasti na turnaji v chorvátskom Umagu si polepšil o 20 miest, aktuálne je na 81. pozícii. „Je to pre mňa pekné zadosťučinenie, že po troch rokoch sa vrátim do elitnej svetovej stovky. Minulý rok som si iba prial, aby som bol v takejto situácii, teraz je to realita. Som hrdý na seba, môjho tenisového trénera Tibora Tótha, kondičného trénera Dávida Olasza, mentálneho kouča i fyzioterapeuta. Myslím si, že robíme dobrú prácu,“ uviedol nedávno pre TASR Molčan po vystúpení v Umagu.

    Dvadsaťosemročný Slovák bol naposledy v top stovke v júli 2023, keď figuroval na 81. pozícii.

    Vinou viacerých zranení figuroval v predošlých rokoch v jednom momente až na 646. priečke. Maximom Molčana v rebríčku ATP je 38. miesto z mája 2022.

    rebríček ATP k 20. júlu:

    1. 

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13.450 b

    2.

    (2.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    8480 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    8160 b

    4.

    (4.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4740 b

    5.

    (5.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4110 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    3770 b

    7.

    (7.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    3760 b

    8.

    (8.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3670 b

    9.

    (9.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3460 b

    10.

    (10.)

    Taylor Fritz

    USA

    3365 b

    81. 

    (101.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    747 b

    288. 

    (185.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    187 b

    366.

    (370.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    136 b


    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Sinner vedie rebríček ATP, Molčan sa vrátil do top 100 po troch rokoch
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