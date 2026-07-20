Sinner vedie rebríček ATP, Molčan sa vrátil do top 100 po troch rokoch

Taliansky tenista Jannik Sinner zostáva aj v najnovšom vydaní lídrom svetového rebríčka ATP.
Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.
Alex Molčan potvrdil post slovenskej jednotky a po dlhšom období je späť v najlepšej stovke.
Po semifinálovej účasti na turnaji v chorvátskom Umagu si polepšil o 20 miest, aktuálne je na 81. pozícii. „Je to pre mňa pekné zadosťučinenie, že po troch rokoch sa vrátim do elitnej svetovej stovky. Minulý rok som si iba prial, aby som bol v takejto situácii, teraz je to realita. Som hrdý na seba, môjho tenisového trénera Tibora Tótha, kondičného trénera Dávida Olasza, mentálneho kouča i fyzioterapeuta. Myslím si, že robíme dobrú prácu,“ uviedol nedávno pre TASR Molčan po vystúpení v Umagu.
Dvadsaťosemročný Slovák bol naposledy v top stovke v júli 2023, keď figuroval na 81. pozícii.
Vinou viacerých zranení figuroval v predošlých rokoch v jednom momente až na 646. priečke. Maximom Molčana v rebríčku ATP je 38. miesto z mája 2022.
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
13.450 b
2.
(2.)
Alexander Zverev
Nemecko
8480 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
8160 b
4.
(4.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4740 b
5.
(5.)
Alex de Minaur
Austrália
4110 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
3770 b
7.
(7.)
Novak Djokovič
Srbsko
3760 b
8.
(8.)
Daniil Medvedev
Rusko
3670 b
9.
(9.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3460 b
10.
(10.)
Taylor Fritz
USA
3365 b
81.
(101.)
Alex Molčan
Slovensko
747 b
288.
(185.)
Lukáš Klein
Slovensko
187 b
366.
(370.)
Norbert Gombos
Slovensko
136 b