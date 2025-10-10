Nenasadený Francúz šokuje a je už v semifinále. Vyzve v ňom búrlivého Rusa

ŠANGHAJ. Nenasadený francúzsky tenista Arthur Rinderknech sa na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji prepracoval už do semifinále.
Vo štvrťfinále skončil na jeho rakete dvanásty nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime po víťazstve 6:3, 6:4.
Jeho súperom v boji o finále bude Rus Daniil Medvedev, ktorý ako šestnástka „pavúka“ vyradil siedmeho nasadeného Austrálčana Alexa de Minaura v dvoch setoch 6:4, 6:4.
ATP Šanghaj 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Arthur Rinderknech (Fr.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) 6:3, 6:4
Daniil Medvedev (Rus.-16) - Alex de Minaur (Austr.-7) 6:4, 6:4