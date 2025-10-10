    Nenasadený Francúz šokuje a je už v semifinále. Vyzve v ňom búrlivého Rusa

    Arthur Rinderknech.
    Arthur Rinderknech. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. okt 2025 o 15:02
    Ten vyradil nasadenú sedmičku.

    ŠANGHAJ. Nenasadený francúzsky tenista Arthur Rinderknech sa na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji prepracoval už do semifinále.

    Vo štvrťfinále skončil na jeho rakete dvanásty nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime po víťazstve 6:3, 6:4.

    Jeho súperom v boji o finále bude Rus Daniil Medvedev, ktorý ako šestnástka „pavúka“ vyradil siedmeho nasadeného Austrálčana Alexa de Minaura v dvoch setoch 6:4, 6:4.

    ATP Šanghaj 2025

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Arthur Rinderknech (Fr.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) 6:3, 6:4

    Daniil Medvedev (Rus.-16) - Alex de Minaur (Austr.-7) 6:4, 6:4

