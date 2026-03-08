    VIDEO: Totálna dominancia mladej Rusky. Súperke nadelila dvakrát kanára

    Mirra Andrejevová.
    Mirra Andrejevová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. mar 2026 o 08:14
    Z výhry sa teší aj Iga Swiateková.

    Poľská tenista Iga Swiateková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells.

    V pozícii nasadenej dvojky si poradila s Američankou Kaylou Dayovou 6:0, 7:6 (2).

    Jednoznačný triumf bez straty jediného gemu zaznamenala ôsma nasadená Ruska Mirra Andrejevová, ktorá zdolala Solanu Sierrovú z Argentíny 6:0, 6:0.

    Úlohu favoritiek potvrdili aj turnajová päťka Jessica Pegulová triumfom nad Donou Vekičovou 4:6, 6:2, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Andrejevová - Sierrová

    Ďalej sa prebojovala aj Američanka Madison Keysová, ktorá vyradila Diane Parryovú z Francúzska po výsledku 6:4, 6:3.

    Vypadlo niekoľko nasadených hráčok, medzi nimi dvadsiata Američanka Emma Navarrová, devätnástka pavúka Ľudmila Samsonovová z Ruska či 27. nasadená kanadská tenistka Leylah Fernandezová, ktorá skončila na rakete Češky Kateřiny Siniakovej.

    Indian Wells 2026

    Dvojhra žien - 2.kolo:

    Julia Ostapenková (Lot.-26) - Katie Volynetsová (USA) 6:4, 7:6 (5)

    Iga Swiateková (Poľ.-2) - Kayla Dayová (USA) 6:0, 7:6 (2)

    Sonay Kartalová (V. Brit.) - Emma Navarrová (USA-20) 6:1, 3:6, 7:6 (2)

    Ashlyn Kruegerová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 3:6, 7:5, 6:2

    Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Solana Sierrová (Arg.) 6:0, 6:0

    Kateřina Siniaková (ČR) - Leylah Fernandezová (Kan.-27) 5:7, 6:4, 7:6 (1)

    Antonia Ružičová (Chor.) - Čchin-wen Čeng (Čína-24) 6:4, 7:5

    Elise Mertensová (Belg.-22) - Cristina Buscaová (Šp.) 6:2, 6:1

    Jessica Pegulová (USA-5) - Dona Vekičová (Chor.) 4:6, 6:2, 6:3

    Madison Keysová (USA-15) - Diane Parryová (Fr.) 6:4, 6:3

    Marta Kosťuková (Ukr.-28) - Taylor Townsendová (USA) 6:3, 6:2

    Belinda Benčičová (Švajč.-12) - Storm Hunterová (Austr.) 6:3, 6:2

    Karolina Muchová (ČR-13) - Anna Bondarová (Maď.) 7:5, 6:2

    Maria Sakkariová (Gréc.-32) - Lilli Taggerová (Rak.) 7:5, 6:0

