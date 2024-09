Dimitrov si poradil s papierovým favoritom, osmičku turnaja vyradil domáci tenista

NEW YORK. Bulharský tenista Grigor Dimitrov a domáci Američan Taylor Fritz postúpili do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Dimitrov v pozícii nasadenej deviatky vyradil v osemfinále šestku "pavúka" Rusa Andreja Rubľova po päťsetovom boji 6:4, 7:6 (2), 1:6, 4:6, 6:3.