Jeden zdolal Djokoviča, druhý Medvedeva. Bratranci žijú sen, ktorý vznikol z ničoho

ŠANGHAJ. Finále turnaja Masters v Šanghaji bude nečakane rodinnou záležitosťou.
O titul zabojujú Bratranci Valentin Vacherot a Arthur Rinderknech po tom, ako v sobotňajších zápasoch semifinále senzačne vyradili bývalých šampiónov Novaka Djokoviča a Daniila Medvedeva.
Valentin Vacherot, momentálne 204. hráč sveta, sa stal najnižšie postaveným tenistom v histórii, ktorý postúpil do finále turnaja ATP Masters 1000.
Podarilo sa mu to po víťazstve 6:3, 6:4 nad Djokovičom, ktorý sa počas celého zápasu trápil.
O niekoľko hodín neskôr Rinderknech zdolal bývalého víťaza US Open Medvedeva 4:6, 6:2, 6:4 a zavŕšil tak mimoriadny rodinný triumf.
„Ani nemôžem povedať, že je to sen, pretože podľa mňa si niečo takéto nedokázal predstaviť nikto z našej rodiny,“ povedal Rinderknech o tom, že vo finále nastúpi proti vlastnému bratancovi.
„Je to sen, ktorý vznikol úplne z ničoho.“
Neodchádzaj do dôchodku, odkázal Djokovičovi
Vacherot, ktorý do hlavnej súťaže postúpil z kvalifikácie, Djokoviča neustále zneisťoval krátkymi údermi a dlhými výmenami.
Srbský turnajový štvorku nasadený hráč mal problémy s pohybom a počas oboch setov si dvakrát vyžiadal lekárske ošetrenie.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Vacherot
„Je to šialené… stáť na opačnej strane kurtu proti Novakovi bol neuveriteľný zážitok,“ povedal Vacherot, ktorý sa stal prvým hráčom z Monaka, čo sa v Open ére prebojoval do finále turnaja ATP.
Djokovič síce v úvodnom geme zápasu prelomil súperov servis, no 26-ročný Vacherot okamžite odpovedal brejkom a vypracoval si vedenie 4:3, po ktorom Djokovič požiadal o prvý medical timeout.
Vacherot následne hladko získal ďalšie dva gemy a prvý set vyhral 6:3.
Hneď na začiatku druhého setu Srb odolal dvanásťminútovej hre, v ktorej čelil dvom brejkbalom. No za stavu 4:5 pri vlastnom servise spravil dvojchybu, ktorá rozhodla celý zápas.
„Bola to česť zahrať si proti tebe aspoň raz. Neodchádzaj do dôchodku,“ povedal Vacherot Djokovičovi pri podaní rúk na sieti.
Štvornásobný víťaz Shanghai Masters Djokovič svojmu súperovi zagratuloval a ocenil jeho výnimočný výkon.
„Prejsť celým turnajom od kvalifikácie je úžasný príbeh. Povedal som mu na sieti, že odohral skvelý turnaj, ale ešte viac ma zaujala jeho pozitívna energia a prístup. Dnes bol jednoducho lepší hráč. Prajem mu všetko najlepšie vo finále,“ povedal Djokovič.
Rinderknech mal plán bojovať ako šialený
Arthur Rinderknech, momentálne 54. hráč sveta, sa po prehratom prvom sete pustil do riskantnej, agresívnej hry.
Hneď na začiatku druhého setu získal brejk a v 12-minútovom geme odvrátil päť brejkbalov, čím si vypracoval vedenie 3:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - Rinderknech
Medvedev si nevedel poradiť s tvrdými returnmi 30-ročného Francúza a čoraz častejšie chyboval od základnej čiary.
Rinderknech druhý set vyhral 6:2, zatiaľ čo ho Vacherot povzbudzoval z tribúny.
V rozhodujúcom sete získal Rinderknech kľúčový brejk a hoci Medvedev odvrátil prvý mečbal esom s rýchlosťou 207 km/h, druhý ponúkol dvojchybou.
„Povedal som si: Vieš čo, možno prehrám, ale budem bojovať ako šialený,“ povedal Rinderknech.
„Aspoň ho unavím na zajtra a pomôžem Valentinovi, aby mal vo finále malý fyzický náskok.
Potom sa mi podaril jeden brejk, neskôr ďalší… a zrazu som si povedal: idem do toho naplno. A nejako to vyšlo.“