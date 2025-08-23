VIDEO: Fucsovics postúpil do finále bez boja. Stretne sa s holandským tenistom

WINSTON-SALEM. Holandský tenista Botic van de Zandschulp a Márton Fucsovics z Maďarska postúpili do finále dvojhry na turnaji ATP vo Winston-Saleme.
Holanďan zdolal vo štvrťfinále zdolal Pu Jün-čchao-kche-tche z Číny 6:3, 5:7, 6:3 a v semifinále si poradil s Giovannim Mpetshim Perricardom z Francúzska 6:4 a 7:5.
VIDEO: Zostrih zápasu medzi van de Zandschulpom a Pu Jün-čchao-kche-tche
Fucsovics mal v semifinále nastúpiť proti Sebastianovi Kordovi, ale Američan do zápasu nenastúpil pre chorobu.
ATP Winston-Salem 2025
dvojhra - štvrťfinále:
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:3, 5:7, 6:3
semifinále:
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-9) 6:4, 7:5
Márton Fucsovics (Maď.) - Sebastian Korda (USA-11) bez boja