    VIDEO: Fucsovics postúpil do finále bez boja. Stretne sa s holandským tenistom

    Botic Van de Zandschulp.
    Botic Van de Zandschulp.
    TASR|23. aug 2025 o 07:59
    Sebastian Karda neanstúpil pre chorobu.

    WINSTON-SALEM. Holandský tenista Botic van de Zandschulp a Márton Fucsovics z Maďarska postúpili do finále dvojhry na turnaji ATP vo Winston-Saleme.

    Holanďan zdolal vo štvrťfinále zdolal Pu Jün-čchao-kche-tche z Číny 6:3, 5:7, 6:3 a v semifinále si poradil s Giovannim Mpetshim Perricardom z Francúzska 6:4 a 7:5.

    VIDEO: Zostrih zápasu medzi van de Zandschulpom a Pu Jün-čchao-kche-tche

    Fucsovics mal v semifinále nastúpiť proti Sebastianovi Kordovi, ale Američan do zápasu nenastúpil pre chorobu.

    ATP Winston-Salem 2025

    dvojhra - štvrťfinále:

    Botic van de Zandschulp (Hol.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:3, 5:7, 6:3

    semifinále:

    Botic van de Zandschulp (Hol.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-9) 6:4, 7:5

    Márton Fucsovics (Maď.) - Sebastian Korda (USA-11) bez boja

