Po zápase objal legendárnu mamu. Na US Open debutovali deti víťaziek turnaja

NEW YORK, BRATISLAVA. Ich slávne mamy sa stretli na kurte deväťkrát. Naposledy na US Open 1982. Presne o 40 rokov ich deti debutovali na US Open. A obe boli úspešné.

Syn Tracy Austinovej, dvojnásobnej víťazky US Open, Brandon Holt a dcéra Hany Mandlíkovej, ďalšej šampiónky US Open, Elizabeth Mandlíková vstúpili do newyorského grandslamu víťazne.

Veľkú senzáciu spôsobil hlavne syn Tracy Austinovej. Brandon Holt má už 24 rokov. V rebríčku je na 303. mieste a najvyššie bol 293. hráčom sveta. Profesionálom sa pritom stal iba pred dvoma rokmi ako 22-ročný, čo je pomerne vysoký vek na vstup na profesionálny okruh.