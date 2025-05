Stáva sa maratónskym hráčom. Američan odohral v troch kolách štrnásť setov

PARÍŽ. Američan Tommy Paul, nasadená dvanástka turnaja, už odohral na Roland Garros 14 setov a viac než 10 hodín tenisu – a to len v úvodných troch kolách.

„Ak budem musieť opäť hrať na päť setov, tak to zvládnem,“ povedal Paul na tlačovej konferencii. „Samozrejme, je to náročnejšie ako vyhrať v troch setoch, ale… neviem, presne na to predsa trénujeme. Som rád, že som postúpil – akokoľvek.“