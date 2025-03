Bola nervózna, na takom kurte ešte nehrala. Mihalíková netají, že v sezóne má veľký cieľ

Ako juniorka získala singlový titul na grandslamovom Australian Open, no jej profesionálna tenisová kariéra sa spája najmä so štvorhrou.

Na ceremoniáli po zápase ste žiarili šťastím. Prekonala teda už po chvíli radosť z veľkého úspechu sklamanie z finálovej prehry?

Určite sme chceli trofej. Do poslednej chvíle som verila tomu, že to dotiahneme do tretieho setu, mali sme aj setbaly. Vtedy si súperky pomohli servisom, takže sme nemali poriadnu šancu. Tuším, že to bol Medvedev, kto povedal, že je lepšie prehrať vo finále ako v prvom kole.

Je veľa fotiek, kde sú zdolaní finalisti smutní, ale ja som sa aj tak tešila. Často si trofeje nenechávam, pokiaľ nie je pekná. Túto som však veľmi chcela, aj keď je menšia. Povedali, že nám ju pošlú domov, takže som šťastná.