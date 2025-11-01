Prestížny turnaj v Paríži spoznal prvého finalistu. Sen o titule sa rozplynul Bublikovi

PARÍŽ. Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime postúpil do finále Masters v Paríži a posunul sa na ôsme miesto tohtoročného rebríčka zabezpečujúce postup na Turnaj majstrov.
Deviaty nasadený hráč porazil v úvodnom semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu 7:6, 6:4.
Dvadsaťpäťročný rodák z Montrealu sa prebojoval do finále Masters druhýkrát v kariére.
O prvý titul z prestížnej kategórie si v nedeľu zahrá s víťazom duelu medzi Jannikom Sinnerom a obhajcom trofeje Alexandrom Zverevom.
Auger-Aliassime získal dramatický a vyrovnaný úvodný set za necelú hodinu v tie-breaku 7:3.
Úvod druhej sady mu ale vôbec nevyšiel, dvakrát prišiel o podanie a rýchlo prehrával 1:4.
Dokázal sa ale spamätať, ďalších päť gemov vyhral a po hodine a 38 minútach premenil prvý mečbal.
VIDEO: Zostrih zápasu Bublik - Auger-Aliassime
V poradí pre Turnaj majstrov predstihol vďaka postupu do piateho tohtoročného finále Taliana Lorenza Musitiho, ktorý v Paríži nečakane vypadol už v 2. kole. Auger-Aliassime sa bude usilovať o štvrtý titul v sezóne a deviaty v kariére.
ATP Paríž 2025
Dvojhra - semifinále:
Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Alexander Bublik (Kaz.-13) 7:6 (3), 6:4