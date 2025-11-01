    Prestížny turnaj v Paríži spoznal prvého finalistu. Sen o titule sa rozplynul Bublikovi

    Felix Auger-Aliassime oslavuje víťazstvo v semifinále na turnaji v Paríži.
    Felix Auger-Aliassime oslavuje víťazstvo v semifinále na turnaji v Paríži. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. nov 2025 o 16:38
    ShareTweet0

    Druhým finalistom bude víťaz zápasu Jannik Sinner - Alexander Zverev.

    PARÍŽ. Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime postúpil do finále Masters v Paríži a posunul sa na ôsme miesto tohtoročného rebríčka zabezpečujúce postup na Turnaj majstrov.

    Deviaty nasadený hráč porazil v úvodnom semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu 7:6, 6:4.

    Dvadsaťpäťročný rodák z Montrealu sa prebojoval do finále Masters druhýkrát v kariére.

    O prvý titul z prestížnej kategórie si v nedeľu zahrá s víťazom duelu medzi Jannikom Sinnerom a obhajcom trofeje Alexandrom Zverevom.

    Auger-Aliassime získal dramatický a vyrovnaný úvodný set za necelú hodinu v tie-breaku 7:3.

    Úvod druhej sady mu ale vôbec nevyšiel, dvakrát prišiel o podanie a rýchlo prehrával 1:4.

    Dokázal sa ale spamätať, ďalších päť gemov vyhral a po hodine a 38 minútach premenil prvý mečbal.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bublik - Auger-Aliassime

    V poradí pre Turnaj majstrov predstihol vďaka postupu do piateho tohtoročného finále Taliana Lorenza Musitiho, ktorý v Paríži nečakane vypadol už v 2. kole. Auger-Aliassime sa bude usilovať o štvrtý titul v sezóne a deviaty v kariére.

    ATP Paríž 2025

    Dvojhra - semifinále:

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Alexander Bublik (Kaz.-13) 7:6 (3), 6:4

    Tenis

    Tenis

    Titouan Droguet.
    Titouan Droguet.
    Kvalifikant z Francúzska zabojuje v Bratislave o titul. Turnajová jednotka nezvládla belgický súboj
    dnes 17:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Prestížny turnaj v Paríži spoznal prvého finalistu. Sen o titule sa rozplynul Bublikovi