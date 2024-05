Bude slovenský tenis chýbať na olympiáde? Kritéria sú neúprosné aj voči Češkám

Kým do Tokia sa kvalifikovalo 41 športovcov, necelé dva mesiace pred OH v Paríži má vybojovanú miestenku len dvadsať reprezentantov.

Po prvýkrát bude z tradičných odvetví chýbať rýchlostná kanoistika a rovnakému scenáru čelí aj tenis. Do konca kvalifikačného procesu zostáva 10 dní a podobne ako počas MS v hokeji bude treba vytiahnuť "postupové kalkulačky".

Zároveň však mala na sebe ťarchu v podobe obhajoby bodov za postup do vlaňajšieho osemfinále a tento tlak nezvládla. So Sarou Erraniovou prehrala 3:6, 2:6, čo spôsobilo v onlajn vydaní rebríčka WTA jej výrazný prepad.

Napriek tomu má stále šancu, že by si na parížskej antuke mohla zahrať aj olympijský turnaj. Pre Schmiedlovú by to bola druhá olympiáda v kariére po Riu de Janeiro, v ktorom vypadla v druhom kole.