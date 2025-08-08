    Toronto ponúklo trojsetovú drámu. Shelton získal najcennejší titul v kariére

    Vo finále zaznamenal až 16 és.

    ATP Toronto

    dvojhra - finále:

    Ben Shelton (USA-4) - Karen Chačanov (Rus.-11) 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3)

    TORONTO. Americký tenista Ben Shelton triumfoval na turnaji Masters 1000 v kanadskom Toronte.

    Štvrtý nasadený hráč zdolal v piatkovom finále dvojhry jedenásteho Karena Chačanov z Ruska po trojsetovej dráme 6:7 (5), 6:4 a 7:6 (3).

    Dvadsaťdvaročný Shelton ťažil najmä zo svojho silného podania a počas zápasu zaznamenal až 16 és. Dosiahol tak prvý titul kategórie Masters 1000 a najväčší úspech v kariére.

