    Molčan sa začína zlepšovať. Vo svetovom rebríčku sa posunul takmer o 30 miest

    Alex Molčan (Autor: TASR)
    TASR|6. apr 2026 o 12:50
    Najlepšími Slovákmi sú naďalej Šramková a Klein.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková naďalej figuruje na čele svetového rebríčka WTA pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou a Američankou Coco Gauffovou.

    Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková, ktorá si polepšila o jednu pozíciu a je 121. Viktórii Hrunčákovej patrí 215. miesto.

    Medzi mužmi je naďalej svetovou jednotkou Carlos Alcaraz pred Talianom Jannikom Sinnerom a Alexandrom Zverevom z Nemecka.

    V najlepšej desiatke došlo od posledného vydania rebríčka ATP k jedinému posunu, Američan Ben Shelton preskočil pred svojho krajana Taylora Fritza na ôsme miesto.

    Najlepší spomedzi slovenských reprezentantov je Lukáš Klein, ktorý klesol o dve pozície na 157. priečku. Priblížil sa k nemu Alex Molčan, ktorý po štvrťfinálovej účasti na turnaji v Bukurešti poskočil o 26 miest a je 163.

    Rebríček WTA k 30. marcu

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 025 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8108 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7278 b

    4.

    (4.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7263 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6243 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5995 b

    7.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3965 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    3907 b

    9.

    (9.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3531 b

    10.

    (10.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    3121 b

    121.

    (122.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    655 b

    215.

    (215.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    324 b

    Rebríček ATP k 6. aprílu

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 590 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    12 400 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5205 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4720 b

    5.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4265 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4095 b

    7.

    (7.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4000 b

    8.

    (9.)

    Ben Shelton

    USA

    3900 b

    9.

    (8.)

    Taylor Fritz

    USA

    3870 b

    10.

    (10.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3610 b

    157.

    (155.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    386 b

    163.

    (189.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    377 b

