Molčan sa začína zlepšovať. Vo svetovom rebríčku sa posunul takmer o 30 miest

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková naďalej figuruje na čele svetového rebríčka WTA pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou a Američankou Coco Gauffovou.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková, ktorá si polepšila o jednu pozíciu a je 121. Viktórii Hrunčákovej patrí 215. miesto.
Medzi mužmi je naďalej svetovou jednotkou Carlos Alcaraz pred Talianom Jannikom Sinnerom a Alexandrom Zverevom z Nemecka.
V najlepšej desiatke došlo od posledného vydania rebríčka ATP k jedinému posunu, Američan Ben Shelton preskočil pred svojho krajana Taylora Fritza na ôsme miesto.
Najlepší spomedzi slovenských reprezentantov je Lukáš Klein, ktorý klesol o dve pozície na 157. priečku. Priblížil sa k nemu Alex Molčan, ktorý po štvrťfinálovej účasti na turnaji v Bukurešti poskočil o 26 miest a je 163.
Rebríček WTA k 30. marcu
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 025 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8108 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7278 b
4.
(4.)
Iga Swiateková
Poľsko
7263 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6243 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5995 b
7.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3965 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
3907 b
9.
(9.)
Victoria Mboková
Kanada
3531 b
10.
(10.)
Mirra Andrejevová
Rusko
3121 b
121.
(122.)
Rebecca Šramková
Slovensko
655 b
215.
(215.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
324 b
Rebríček ATP k 6. aprílu
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 590 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
12 400 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5205 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4720 b
5.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4265 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4095 b
7.
(7.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4000 b
8.
(9.)
Ben Shelton
USA
3900 b
9.
(8.)
Taylor Fritz
USA
3870 b
10.
(10.)
Daniil Medvedev
Rusko
3610 b
157.
(155.)
Lukáš Klein
Slovensko
386 b
163.
(189.)
Alex Molčan
Slovensko
377 b