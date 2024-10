Šramkovú po prvom titule na okruhu WTA premohli emócie: Pre takéto momenty hrám tenis

"Bola to skvelá trojtýždňová cesta. Ešte stále mi nedošlo, čo som dosiahla. Chcela by som sa poďakovať môjmu tenisovému trénerovi Milanovi Martincovi, kondičnému koučovi Davidovi Olaszovi.

Na turnaji v Monastire ju postihli kŕče, no dokázala postúpiť až do finále a spanilú jazdu v Hua Hin zakončila ziskom prvej trofeje na WTA Tour.

Martinec mal pôvodne cestovať so Šramkovou iba do Monastiru, napokon však bol aj pri jej životnom úspechu v Thajsku.

"Mal som so sebou iba štyri tenisové tričká, štyri tréningové, dvoje šortky a jedny plavky. Cítil som však, že musím podporiť Rebeccu aj na ďalších turnajoch. Do Hua Hin sme cestovali 19 hodín, no zvládli sme to.

Som hrdý na to, čo dosiahla. Veril som, že vo finále dá aj Siegemundovú, ktorá v minulosti dvakrát zdolala moju bývalú zverenku Annu Karolínu Schmiedlovú. Rebecca zlepšila podanie i voleje, v ťažkých chvíľach preukázala mentálnu silu."