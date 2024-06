Šramková preberala šošovicu, otec ju vyhodil z domu, napriek tomu sa dostala medzi elitu

BRATISLAVA. Život profesionálnych športovcov vnímajú mnohí veľmi sploštene. Vidia len výhry, prehry, drahé kabelky, výkonné auta či ligotajúce sa šperky. Sociálne siete prinášajú väčšinou len pozitívne emócie, ktoré sú však veľmi často klamom. Pretože to, čo všetko je za úspechom, prípadne, čo sa skrýva za konkrétnym neúspechom, zostáva pred fanúšikmi často utajené.

Rebecca Šramková nedávno potešila slovenských tenisových priaznivcov. Dvadsaťsedemročná hráčka je v profesionálnom tenisovom kolotoči už trinásty rok, no až v tejto sezóne sa si splnila obrovský sen.

Na podujatí WTA 1000 v Ríme vyhrala šesť zápasov a z kvalifikácie sa prebojovala až do osemfinále, v ktorom veľmi tesne nestačila na svetovú desiatku Jelenu Ostapenkovú. Za stavu 5:4 v treťom sete dokonca podávala na víťazstvo.

„Po každom zápase, sadnem s mobilom na bicykel a už študujem live vydanie rebríčka, koľko bodov mi víťazstvo prinieslo a kam ma to posunulo. Aj v Ríme som presne vedela, koľko potrebujem uhrať, aby som tú stovku dala.“

Sú hráči a hráčky, ktorí vyslovene nechcú vedieť, ako stoja v rebríčku, dokonca sa ani nepozerajú do turnajového pavúka, aby zistili meno ďalšieho súpera. To nie je prípad Šramkovej.

Napriek prehre v 1. kole odchádzala z parížskej antuky s cennými poznatkami. „Znova sa mi potvrdilo, že viem hrať aj s rebríčkovo vyššie postavenými hráčkami. Ideme ďalej a budem sa snažiť preniknúť do ďalšieho tretieho-štvrtého kola na veľkom turnaji, tak ako sa mi to podarilo v Ríme.“

Šramková sa do povedomia slovenských tenistových fanúšikov dostala vo februári 2017 parádnym debutom vo fedcupovom zápase proti Taliansku. Vo Forli na prekvapenie všetkých zdolala domáce superhviezdy Saru Erraniovú a Francescu Schiavoneovú a mala najväčší podiel na výhre Sloveniek 3:2.

V hľadisku vtedy sedel aj jej otec. Nevedela, že príde, pretože už vtedy nekomunikovali. Keď mala Rebecca 18 rokov, vyhodil ju z domu. Bez peňazí. „Tri týždne som jedla len ryžu,“ spomína na to obdobie Šramková.

Za to, kam sa dostala, ďakuje svojej viere v seba a ľuďom, ktorí jej verili a pomohli v ťažkých chvíľach. Okrem rodinných problémov ju kvárili aj zdravotné. Hoci v máji 2017 bola 111. hráčka sveta a už už nakúkala do Top 100, sezónu končila ho vo štvrtej stovke. „Nech na svojom tele ukážem na akékoľvek miesto, mala som to zranené. Kariéru som už niekoľkokrát reštartovala,“ konštatuje tenistka.