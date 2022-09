Nadal si na kurte spôsobil kuriózne zranenie, zápas s Talianom otočil

NEW YORK. Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil na grandslamovom turnaji US Open do 3. kola dvojhry.

Rovnako ako v 1. kole stratil prvý set, no Taliana Fabia Fogniniho napokon vyradil po výsledku 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Štvornásobný šampión podujatia prekonal aj nepríjemný moment, keď po odohratí lopty trafil sám seba do nosa raketou a musel sa nechať ošetriť.