    Poľsku pomohla Swiateková i miešaná štvorhra. Po dráme postúpilo do semifinále

    Katarzyna Kawová a Jan Ziellinski oslavujú víťazstvo.
    Katarzyna Kawová a Jan Ziellinski oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jan 2026 o 13:27
    Vo štvrťfinále si poradilo s domácou Austráliou.

    United Cup - štvrťfinále

    Poľsko - Austrália 2:1

    • Iga Swiateková - Maya Jointová 6:1, 6:1
    • Hubert Hurkacz - Alex de Minaur 4:6, 6:4, 4:6
    • Katarzyna Kawová, Jan Zielinski - Storm Hunterová, John-Patrick Smith 6:4, 6:0

    Poľskí tenisti uzavreli štvoricu semifinalistov na podujatí zmiešaných tímov United Cup v Austrálii.

    V piatkovom štvrťfinálovom súboji zdolali domáce družstvo 2:1 a v stretnutí o finále narazia na hráčov USA.

    O prvý bod pre Poľsko sa postarala Iga Swiateková, ktorá si poradila s Mayou Jointovou 6:1, 6:1.

    V trojsetovej mužskej dvojhre potom vyrovnal Alex de Minaur po triumfe nad Hubertom Hurkaczom 6:4, 4:6, 6:4 a o postupujúcom rozhodovala štvorhra.

    V nej Katarzyna Kawová a Jan Zielinski zvíťazili nad dvojicou Storm Hunterová, John-Patrick Smith 6:4, 6:0.

    dnes 13:27
