Poľsku pomohla Swiateková i miešaná štvorhra. Po dráme postúpilo do semifinále

United Cup - štvrťfinále
Poľsko - Austrália 2:1
- Iga Swiateková - Maya Jointová 6:1, 6:1
- Hubert Hurkacz - Alex de Minaur 4:6, 6:4, 4:6
- Katarzyna Kawová, Jan Zielinski - Storm Hunterová, John-Patrick Smith 6:4, 6:0
Poľskí tenisti uzavreli štvoricu semifinalistov na podujatí zmiešaných tímov United Cup v Austrálii.
V piatkovom štvrťfinálovom súboji zdolali domáce družstvo 2:1 a v stretnutí o finále narazia na hráčov USA.
O prvý bod pre Poľsko sa postarala Iga Swiateková, ktorá si poradila s Mayou Jointovou 6:1, 6:1.
V trojsetovej mužskej dvojhre potom vyrovnal Alex de Minaur po triumfe nad Hubertom Hurkaczom 6:4, 4:6, 6:4 a o postupujúcom rozhodovala štvorhra.
V nej Katarzyna Kawová a Jan Zielinski zvíťazili nad dvojicou Storm Hunterová, John-Patrick Smith 6:4, 6:0.