V oboch prípadoch tam vyhral. Djokovič vo finále zdolal syna českého velikána

Srbský tenista Novak Djokovič sa pred prvým grandslamovým turnajom sezóny 2026 Australian Open rozohrá na podujatí v Adelaide International, ktorý sa začne 12. januára.
Na AO sa následne pokúsi o svoj 11. titul a zároveň o vylepšenie vlastného rekordu s 25. grandslamovými víťazstvami.
Tridsaťosemročný štvrtý hráč rebríčka ATP štartoval na turnaji v Adelaide už v rokoch 2007 a 2023, pričom v oboch prípadoch triumfoval.
Pred dvoma rokmi zdolal v juhuaustrálskom meste vo finále Sebastiana Kordu. Američan je synom českého velikána Petra Kordu.
„Určite som sa cítil ako doma,“ povedal Djokovič po tom, čo pred dvoma rokmi v Adelaide triumfoval. „Podporu, ktorú som dostával počas posledných desiatich dní, som vo svojom živote nezažil príliš často, takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prišli na každý jeden zápas.“
Adelaide International, na ktorom budú štartovať aj Stefanos Tsitsipas, Jack Draper či Tommy Paul, vyvrcholí 17. januára a grandslam v Melbourne sa začne už v nasledujúci deň.
V ženskej časti turnaja v Adelaide nebudú chýbať obhajkyňa prvenstva na Australian Open Madison Keysová, Jessica Pegulová či Jekaterina Alexandrovová.
„Nastávajúci ročník turnaja Adelaide International potvrdzuje neustály rast a prestíž turnaja v globálnom tenisovom kalendári, keďže priťahuje svetových hráčov a hráčky z okruhov WTA aj ATP,“ povedala riaditeľka turnaja Alicia Moliková.