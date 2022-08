Gombos nevyužil svoje šance, na US Open napodobnil Molčana

NEW YORK. Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii kvalifikanta prehral so Španielom Albertom Ramosom-Vinolasom 3:6. 4:6, 5:7.

Slovensko tak v mužskom singli už v New Yorku nemá zastúpenie, Alex Molčan stroskotal tiež na úvodnej prekážke, keď nestačil na Brazílčana Thiaga Monteira.