Tsitsipas na US Open zlyhal, vyradil ho kvalifikant. Djokovič nedal súperovi šancu

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič suverénne postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Druhý nasadený hráč zdolal v 2. kole Španiela Bernabeho Zapatu Mirallesa za 122 minút hladko 6:4, 6:1, 6:1.

V ďalšej fáze nastúpi proti krajanovi Laslovi Djeremu, ktorý vyradil Huga Gastona z Francúzska.

Djokovič využil v prvom sete za stavu 2:2 druhý brejkbal a o niečo neskôr aj prvý setbal. V ďalšom priebehu už mal jasne navrch, keď zobral Zapatovi Mirallesovi päť zo siedmich podaní.