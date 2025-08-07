Zverev neuspel v pozícii nasadenej jednotky. V Toronte zlyhal na rakete Rusa

TORONTO. Americký tenista Ben Shelton a Rus Karen Chačanov postúpili do finále dvojhry na turnaji Masters 1000 v kanadskom Toronte.
Chačanov v troch setoch vyradil najvyššie nasadeného hráča turnaja Alexandra Zvereva z Nemecka 6:3, 4:6, 7:6 (4).
Shelton si poradil so svojím krajanom Taylorom Fritzom. Štvrtý muž „pavúka“ zdolal turnajovú dvojku 6:4, 6:3 a zahrá si o svoj tretí titul na okruhu ATP.
Chačanov prehrával v tajbrejku rozhodujúceho tretieho setu 1:3, napokon však dokázal nepriaznivý stav otočiť. Zvereva zrážali najmä nevynútené chyby, ktorých urobil v takmer trojhodinovom stretnutí až 44.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Chačanov
„Musel som tvrdo pracovať, siahnuť až na dno svojich síl a vydať maximum. Bolo to fyzicky aj psychicky náročné. Hrali sme proti sebe veľa zápasov, som preto rád, že som ho dokázal zdolať,“ uviedol Chačanov, ktorý rovnakému hráčovi podľahol vo finále olympijského turnaja v Tokiu.
Shelton a Fritz museli čakať na úvod duelu, keďže sa pri vstupe na kurt vyskytol problém s elektronickým systémom na vyhodnocovanie stavu. Fritz zakončil duel dvojchybou, po ktorej zlomil raketu o vlastné koleno.
„Som spokojný so svojou úrovňou hry a s tým, ako som hral. Tento týždeň priniesol veľké zlepšenie v mojej hre. Najviac ma teší, ako málo váham a ako returnujem. Zdolať dvoch hráčov z top 10 za sebou je pre mňa obrovský úspech,“ citovala Sheltona agentúra AFP.
ATP Toronto
dvojhra - semifinále:
Karen Chačanov (Rus.-11) - Alexander Zverev (Nem.-1) 6:3, 4:6, 7:6 (4)
Ben Shelton (USA-4) - Taylor Fritz (USA-2) 6:4, 6:3