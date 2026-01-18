Už druhý rok po sebe. Česká tenistka sa musela opäť odhlásiť z Australian Open

Česká tenistka Markéta Vondroušová odstúpila z Australian Open. Dvadsaťšesťročná rodáčka zo Sokolova, ktorá mala plniť úlohu nasadenej dvadsaťrojky, sa odhlásila zhruba hodinu pred vstupom do turnaja kvôli zraneniu ľavého ramena.
Informovala o tom na svojom instagrame.
"Je mi veľmi ľúto, že som sa musela odhlásiť z Australian Open pre pretrvávajúce problémy s ramenom.
Aj keď to nebolo jednoduché rozhodnutie, tak po všetkom, s čím som sa potýkala, je potrebné uprednostniť svoje zdravie. Ďakujem všetkým za pochopenie a podporu," napísala Vondroušová.
Wimbledonská šampiónka z roku 2023 riešila ťažkosti s ramenom od začiatku tohto týždňa, keď odstúpila pred stretnutím 2. kola turnaja v Adelaide. Predtým porazila Rusku Ljudmilu Samsonovovú 6:1, 4:6. 6:2.
Do Australian Open mala Vondroušová vstúpiť dnes, mala sa stretnúť s Američankou Hailey Baptisteovou. V turnajovom pavúku ju nahradila iná Američanka Taylor Townsendová.
Vondroušová vzdala účasť na Australian Open druhýkrát za sebou. Vlani odstúpila tiež na poslednú chvíľu pre zranenie ľavého stehna. Jej maximom v Melbourne zostáva osemfinále z roku 2021.
