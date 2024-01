Klein: Niekedy som to možno trošku prepálil. Ale na taktike by som nič nemenil

Slovenský tenista LUKÁŠ KLEIN sa na Australian Open takmer postaral o veľké prekvapenie. Len na svojom druhom grandslamovom turnaji v kariére mal na lopate svetovú šestku Alexandra Zvereva. Podľahol mu po päťsetovej dráme 5:7, 6:3, 6:4, 6:7, 6:7. Večer po zápaste ste napísali, že rozhovor poskytnete až na druhý deň. Boli ste unavený alebo ste potrebovali viac času na spracovanie emócií po náročnom zápase s Alexandrom Zverevom? Ani jedno, ani druhé. Mal som ešte nejaký program a potom som už išiel spať. Nebolo to tým, že by som bol nejaký zdrvený po prehratom zápase.

Aká bola prvá emócia, ktorá sa dostavila po poslednej loptičke - hnev, sklamanie, smútok alebo aj hrdosť na to, že ste so svetovou šestkou odohrali úplne vyrovnaný zápas? Určite to bol smútok, že to nevyšlo. A stále vo mne trošku pretrváva. Časom však určite odznie. Na druhej strane, som naozaj veľmi rád, že som dokázal so Zverevom hrať vyrovnane, a že som ho vedel zatlačiť. Ale stále ma mrzí, že to nedopadlo opačne.

Zaznamenali ste po zápase v Melbourne nejaké ohlasy na váš výkon? Po zápase som bol iba na masáži a maséri mi hovorili, že to pozerali v televízii. Ak boli nejaké ďalšie, tak sa ku mne nedostali, lebo som sa v areáli dlho nezdržal a ani dnes som tam veľmi nebol. Čo si z tohto zápasu viete zobrať do budúcnosti? Asi to, že dokážem odohrať vyrovnaný zápas s kýmkoľvek. To je asi najviac, čo by som si chcel zo súboja proti Zverevovi zobrať. Teší ma fakt, ako dlho som dokázal udržať naozaj vysokú úroveň hry. Mojou ambíciou bude zopakovať to aj v ďalších zápasoch.

Stihli ste ho už analyzovať aj s trénerom Karolom Kučerom?

Áno, už sme sa o zápase rozprávali. Nechcem hovoriť zaňho, ale zhodli sme sa na tom, že to bol kvalitný zápas, a že proti takým silným súperom rozhoduje aj zopár loptičiek. Kritický ku mne nebol.



Pocitovo - boli ste blízko alebo ďaleko od víťazstva? Veľmi blízko. Najmä vo štvrtom sete. V piatom som musel doťahovať stratu a všetky gemy boli veľmi vyrovnané. Najviac ma mrzí asi tá brejkbalová šanca vo štvrtom sete za stavu 4:4. Ale teraz sa s tým už nedá nič robiť. VIDEO: Zostrih zo zápasu Alexander Zverev - Lukáš Klein