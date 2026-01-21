    VIDEO: Talian po víťazstve opustil kurt. Posledná polhodina bola podľa neho šialená

    Taliansky tenista Luciano Darderi
    Taliansky tenista Luciano Darderi (Autor: TASR/AP)
    Po premenenom mečbale rýchlo utekal k súperovi, ktorému podal ruku, ani sa nestihol pozdraviť s rozhodcom.

    Taliansky tenista Luciano Darderi musel bizarne utiecť z kurtu len niekoľko sekúnd po svojom víťazstve v 1. kole na Australian Open.

    Čiľana Cristiana Garina zdolal hladko 3:0 na sety, aj keď každý sa skončil len veľmi tesne. Koncovku však zakaždým zvládol lepšie.

    Hráč číslo 25 v rebríčku ATP po premenenom mečbale rýchlo utekal k súperovi, ktorému podal ruku, ani sa nestihol pozdraviť s rozhodcom či poďakovať divákom a už bol preč.

    VIDEO: Darderi okamžite po zápase opustil kurt

    Obaja hráči si počas takmer trojhodinového súboja vyžiadali prestávku na lekárske ošetrenie. Možno to súviselo s Darderovým problémom. Po skončení zápasu okamžite utiekol z kurtu na toaletu, zatiaľ čo tam Garin ešte chvíľu ostal.

    Údajne bojoval s kŕčmi v žalúdku. Svoje premiérové víťazstvo na prvom grandslamovom turnaji roka tak oslávil trochu netradične a rozhodne nie tak, ako si to želal.

    "Bol to rutinný zápas, až kým sa to nestalo. Posledná polhodina bola úplne šialená. Bol to ťažký zápas, pretože trénujeme spolu s rovnakým kondičným trénerom ako Cristian. V stredu spolu hráme štvorhru," povedal Darderi na pozápasovej tlačovej konferencii.

    "V poslednom sete som začal cítiť miernu bolesť v žalúdku, ale zvládol som to a nakoniec som zvíťazil. Ak by som prehral tretí set, myslím si, že by to bol problém aj v ďalších dejstvách," dodal Talian.

    Dvadsaťtriročný tenista sa v druhom kole postaví Argentínčanovi Sebastiánovi Báezovi.

