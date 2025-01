Ďalší zápas si nevie predstaviť. Kyrgios odohral v Melbourne zrejme poslednú dvojhru

„Reálne si už neviem predstaviť, že by som tu hral dvojhru."

„Pre fanúšikov, ktorí ma naozaj videli bojovať a stále mi dávali tú energiu, to znamenalo veľa, pretože mám pocit, že som tenisu obetoval celý svoj život a snažil som sa im predviesť šou vždy, keď som tam vyšiel."

„Išiel som tam, povedal by som, že na 65 % svojej kapacity," povedal novinárom.

Kyrgios síce vyjadril nespokojnosť so svojou kondíciou, no nezabudol pochváliť Fearnleyho, ktorý pri svojom debute na tohtoročnom grandslame zaujal a postúpil do druhého kola, kde sa stretne s Francúzom Arthurom Cazauxom.

„Samozrejme, pred zápasom som bol extrémne nervózny, veľa som toho nenaspal," povedal Fearnley na kurte.

„Je mi ľúto Nicka, bolo vidieť, že má svoje problémy. Napriek tomu to bol skvelý zápas a naozaj som si hru užil."

„Keď to zoberiem do úvahy, je to asi najlepší zápas, aký som odohral."