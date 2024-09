Kovalíka nepoložil ani nevydarený tajbrejk, proti veľkému favoritovi získal prvý bod

Kovalík podal proti 22. hráčovi svetového rebríčka ATP výborný výkon a získal jeden z najcennejších skalpov v kariére.

Po prehratom tajbrejku druhého setu v rozhodujúcom dejstve dominoval a v siedmom geme premenil druhý mečbal.

"Aj proti Nemecku a USA sme odohrali dobré zápasy, ale nezískali sme body. Som rád, že sme to dnes konečne prelomili, aj keď sme už nemali šancu na postup.

Tento triumf pre mňa veľa znamená. Som vďačný kapitánovi Tiborovi Tóthovi za dôveru, dal mi príležitosť vo všetkých troch dueloch.

Podmienky sú tú naozaj náročné, kurt mi až tak nesedí, o to som radšej, že som zdolal takého kvalitného hráča ako je Tabillo.

V priebehu zápasu som si pri zlom pohybe zranil členok, no našťastie som to vďaka dobrému servisu dotiahol do úspešného konca," uviedol Kovalík v pozápasovom interview priamo na kurte.