Skvelá otočka udržala Spišiakov na čele. Slovan deklasoval súpera a Nitra opäť padla

Slovenská hokejová Tipsport liga má aj po 9. kole na čele tabuľky Spišskú Novú Ves. Spišiaci v piatkovom zápase prehrávali s Prešovom 1:3 aj 2:4, ale zápas otočili a zvíťazili 5:4.
Zverenci Jakuba Petra sú na čele iba o skóre pred bratislavským Slovanom, „belasí“ zvíťazili hladko v Banskej Bystrici 6:2.
Tretia Žilina uspela na pôde Liptovského Mikuláša 4:0. V drese Vlkov sa darilo útočníkovi Petrovi Repčíkovi, zaznamenal dva góly. Brankár Roman Rychlík chytil všetkých 40 striel domácich.
Čisté konto mal aj Július Hudáček, jeho Poprad zvíťazil na ľade Michaloviec 2:0. Pre „kamzíkov“ je to druhé víťazstvo za sebou a štvrté z uplynulých piatich zápasov. Dukla naopak prehrala v druhom stretnutí po sebe.
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Naďalej sa nedarí obhajcom titulu z Nitry. V Trenčíne prehrali 2:5, Dukla zaknihovala piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov. „Corgoni“ sú tak stále predposlední o štyri body pred Prešovom.
Tretí od konca je Zvolen, HKM doma podľahol Košiciam 1:4. „Oceliari“ sú štvrtí, na vedúce duo strácajú dva body.
Tipsport liga - 9. kolo:
Michalovce - Poprad 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 11. Cracknell (Mezovský, Bjalončík), 26. Valigura (Urbánek)
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Trenčín - Nitra 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Góly: 1. Barron (J. Ferenc, Mikuš), 11. Descheneau (Lakatoš, Linden), 23. Descheneau (Linden), 39. Lakatoš (Descheneau), 49. Linden (Merkley, Lakatoš) – 24. Turanský (Lacka, Pollock), 30. Stacha
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Zvolen - Košice 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly: 28. Kolenič (Romančík, Fairbrother) - 31. Jellúš (Lamper, Jurčák), 52. Mikúš (Jurčo, Bučko), 57. Šedivý (Bučko, Eliaš), 59. Havrila
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Liptovský Mikuláš - Žilina 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 17. Repčík (Harris, Ritchie), 33. Repčík (Čajkovský, Harris), 34. Galamboš (Vašaš, Miller), 57. Petráš
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Banská Bystrica – Slovan Bratislava 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)
Góly: 32. Jendek (Loshing, Lucas), 51. Loshing (Gron, Lee) – 2. O'Connor (Takáč, Solenský), 4. Janča (Bačik, Kašlík), 23. Dmowski (Korczak, Cedzo), 31. Petriska (Ličko, Solenský), 48. Dmowski (Buček, Pecararo), 50. Ličko (Pecararo)
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Spišská Nová Ves - Prešov 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)
Góly: 24. Šramaty (Jääskeläinen, Lepaus), 33. Lepaus (Kubat, Šramaty), 42. Jääskeläinen (Lepaus, Mack), 45. Pišoja (Števuliak, Lepaus), 51. Cormier (Jääskeläinen, Martel) – 13. Feranec (Archibald, Smith), 20. Archibald (Pennington, Feranec), 26. Archibald (Feranec, Jendroľ), 34. Archibald (Smith, Feranec)
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