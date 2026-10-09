Skvelá otočka udržala Spišiakov na čele. Slovan deklasoval súpera a Nitra opäť padla

Na snímke Teemu Olavi Lepaus (Spišská Nová Ves) sa teší z gólu.
Fotogaléria (16)
Na snímke Teemu Olavi Lepaus (Spišská Nová Ves) sa teší z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. okt 2026 o 21:11
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Pozrite si súhrn výsledkov 9. kola Tipsport ligy.

Slovenská hokejová Tipsport liga má aj po 9. kole na čele tabuľky Spišskú Novú Ves. Spišiaci v piatkovom zápase prehrávali s Prešovom 1:3 aj 2:4, ale zápas otočili a zvíťazili 5:4.

Zverenci Jakuba Petra sú na čele iba o skóre pred bratislavským Slovanom, „belasí“ zvíťazili hladko v Banskej Bystrici 6:2.

Tretia Žilina uspela na pôde Liptovského Mikuláša 4:0. V drese Vlkov sa darilo útočníkovi Petrovi Repčíkovi, zaznamenal dva góly. Brankár Roman Rychlík chytil všetkých 40 striel domácich.

Fotogaléria zo zápasu HK Spišská Nová Ves - HC Prešov (Tipsport liga - 9. kolo)
Na snímke zľava brankár Brandon Thomas Maxwell, Adam Drgoň, Darren Michael Archibald, Martin Semaňák (všetci Prešov), Xavier Cormier (Spišská Nová Ves) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.
Na snímke zľava Michal Feranec (Prešov), Boris Skaloš (Spišská Nová Ves) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.
Na snímke zľava Charles Martin, brankár Filip Surák, Dávid Romaňák (všetci Spišská Nová Ves) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.
Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.
16 fotografií
Na snímke zľava Michal Feranec (Prešov), Adam Žiak a brankár Filip Surák (obaja Spišská Nová Ves) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.Na snímke zľava Boris Skaloš (Spišská Nová Ves), brankár Brandon Thomas Maxwell, Martin Semaňák (obaja Prešov) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.Na snímke zľava Michal Roan (Prešov), Adam Lapšanský (Spišská Nová Ves), Lukas Sedlacek, Gemel Smith (obaja Prešov) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.Na snímke zľava Patrik Števuliak (Spišská Nová Ves) a Nerijus Ališauskas (Prešov) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.Na snímke hokejisti Prešova pred zápasom 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.Na snímke hokejisti Spišskej Novej Vsi pred zápasom 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.Na snímke hlavný tréner Spišskej Novej Vsi Jakub Petr počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov v Prešove v piatok 9. oktobra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - KEX - Spišská - Nová - Ves - hokej - šport - Tipsport - liga - extraliga - deviate - kolo - Slovensko - PrešovNa snímke hlavný tréner Prešova Ryan Colville počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov v Prešove v piatok 9. oktobra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - KEX - Spišská - Nová - Ves - hokej - šport - Tipsport - liga - extraliga - deviate - kolo - Slovensko - PrešovNa snímke zľava Adam Lapšanský (Spišská Nová Ves), Dominik Jendroľ (Prešov) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov v Prešove v piatok 9. oktobra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - KEX - Spišská - Nová - Ves - hokej - šport - Tipsport - liga - extraliga - deviate - kolo - Slovensko - PrešovNa snímke Charles Martin (Spišská Nová Ves) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov v Prešove v piatok 9. oktobra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - KEX - Spišská - Nová - Ves - hokej - šport - Tipsport - liga - extraliga - deviate - kolo - Slovensko - PrešovNa snímke Teemu Olavi Lepaus (Spišská Nová Ves) sa teší z gólu počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov v Prešove v piatok 9. oktobra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - KEX - Spišská - Nová - Ves - hokej - šport - Tipsport - liga - extraliga - deviate - kolo - Slovensko - PrešovNa snímke zľava Brandon Thomas Maxwell, Nerijus Ališauskas (obaja Prešov), Teemu Olavi Lepaus (Spišská Nová Ves) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves - HC Prešov v Prešove v piatok 9. oktobra 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - SR - KEX - Spišská - Nová - Ves - hokej - šport - Tipsport - liga - extraliga - deviate - kolo - Slovensko - Prešov

Čisté konto mal aj Július Hudáček, jeho Poprad zvíťazil na ľade Michaloviec 2:0. Pre „kamzíkov“ je to druhé víťazstvo za sebou a štvrté z uplynulých piatich zápasov. Dukla naopak prehrala v druhom stretnutí po sebe.

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Naďalej sa nedarí obhajcom titulu z Nitry. V Trenčíne prehrali 2:5, Dukla zaknihovala piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov. „Corgoni“ sú tak stále predposlední o štyri body pred Prešovom.

Tretí od konca je Zvolen, HKM doma podľahol Košiciam 1:4. „Oceliari“ sú štvrtí, na vedúce duo strácajú dva body.

Tipsport liga - 9. kolo:

Michalovce - Poprad 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 11. Cracknell (Mezovský, Bjalončík), 26. Valigura (Urbánek)

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Trenčín - Nitra 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Góly: 1. Barron (J. Ferenc, Mikuš), 11. Descheneau (Lakatoš, Linden), 23. Descheneau (Linden), 39. Lakatoš (Descheneau), 49. Linden (Merkley, Lakatoš) – 24. Turanský (Lacka, Pollock), 30. Stacha

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Zvolen - Košice 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Góly: 28. Kolenič (Romančík, Fairbrother) - 31. Jellúš (Lamper, Jurčák), 52. Mikúš (Jurčo, Bučko), 57. Šedivý (Bučko, Eliaš), 59. Havrila

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš - Žilina 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Góly: 17. Repčík (Harris, Ritchie), 33. Repčík (Čajkovský, Harris), 34. Galamboš (Vašaš, Miller), 57. Petráš

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Banská Bystrica – Slovan Bratislava 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Góly: 32. Jendek (Loshing, Lucas), 51. Loshing (Gron, Lee) – 2. O'Connor (Takáč, Solenský), 4. Janča (Bačik, Kašlík), 23. Dmowski (Korczak, Cedzo), 31. Petriska (Ličko, Solenský), 48. Dmowski (Buček, Pecararo), 50. Ličko (Pecararo)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spišská Nová Ves - Prešov 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

Góly: 24. Šramaty (Jääskeläinen, Lepaus), 33. Lepaus (Kubat, Šramaty), 42. Jääskeläinen (Lepaus, Mack), 45. Pišoja (Števuliak, Lepaus), 51. Cormier (Jääskeläinen, Martel) – 13. Feranec (Archibald, Smith), 20. Archibald (Pennington, Feranec), 26. Archibald (Feranec, Jendroľ), 34. Archibald (Smith, Feranec)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke Teemu Olavi Lepaus (Spišská Nová Ves) sa teší z gólu.
Na snímke Teemu Olavi Lepaus (Spišská Nová Ves) sa teší z gólu.
Skvelá otočka udržala Spišiakov na čele. Slovan deklasoval súpera a Nitra opäť padla
dnes 21:11
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