Majiteľ hokejového Slovana je miliardár. V rebríčku najbohatších aj bývalí športovci

32,5 miliardy eur. Takú hodnotu má podľa magazínu Forbes dovedna majetok ľudí zaradených do tohtoročného rebríčka najbohatších Slovákov. Viac ako 17 miliárd eur z tejto sumy pripadá na prvú desiatku.
Aj keď medzi najbohatšími Slovákmi dominujú najmä ľudia z prostredia veľkého biznisu či finančných skupín, ani tentoraz nechýba výrazná športová stopa.
Ak rátame štyroch bývalých športovcov a piatich podnikateľov priamo spojených s vlastnením športových klubov, ide spolu o deväť mien.
Tvoria približne 14 percent celého rebríčka a ich spoločný odhadovaný majetok dosahuje 3,24 miliardy eur, čo je takmer desatina hodnoty majetku všetkých zaradených.
Menoslov bývalých športovcov sa oproti minulému roku nezmenil. V rebríčku zostávajú hokejisti Marián Hossa, Zdeno Chára a Marián Gáborík spolu s futbalistom Marekom Hamšíkom.
Zmenili sa však odhady ich majetku. Forbes vlani pripisoval tejto štvorici spolu 410 miliónov eur, tentoraz je to už 440 miliónov. Zo štvorice si medziročne polepšili Hossa a Gáborík.
V rebríčku zostávajú aj podnikatelia, ktorí vlastnia alebo spoluvlastnia slovenské športové kluby.
Hossovej firme sa darí
Forbes pri odhadoch majetku športovcov vychádza najmä z čistých zárobkov počas kariéry a následného konzervatívneho zhodnocovania.
Spomedzi bývalých športovcov odhaduje najvyšší majetok Mariánovi Hossovi, a to 140 miliónov eur.
Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára si počas dvoch desaťročí v NHL zarobil desiatky miliónov dolárov.
Najväčšiu zmluvu podpísal v roku 2009 s Chicagom Blackhawks na 12 rokov v celkovej hodnote 63,3 milióna amerických dolárov.
Po kariére však Hossa nezostal iba pri investovaní peňazí do akcií či nehnuteľností.
Na Slovensku vlastní firmu Hossa Family, ktorá vyrába a distribuuje mrazené potraviny. V minulom roku jej tržby po 14-percentnom medziročnom raste dosiahli už 85 miliónov eur a spoločnosť sa opäť dostala do zisku. Zamestnáva približne 230 ľudí.
Chára pracuje pre Boston
Majetok Zdena Cháru odhaduje Forbes rovnako ako pred rokom na 110 miliónov eur.
„Ako prakticky každý v zámorí mám prostriedky aj v akciách a dlhopisoch. Je to taký mix, rozdelené portfólio, sčasti na Slovensku a sčasti v Amerike,“ povedal Chára pre Forbes ešte v roku 2018.
Aj v jeho prípade tvorí základ majetku dlhá kariéra v NHL. Odohral 1680 zápasov základnej časti, čo je stále rekord medzi obrancami, a štrnásť rokov bol kapitánom Bostonu Bruins.
Po skončení kariéry sa venuje vytrvalostným športom. Absolvoval šesť svetových maratónov v Chicagu, Bostone, Londýne, New Yorku, Tokiu a Berlíne. Za sebou má aj niekoľko triatlonových pretekov zo série Ironman.
V auguste organizoval rozlúčkový zápas s kariérou. Do Trenčína prilákal legendy ako Jaromír Jágr, Mark Recchi či Patrice Bergeron a prakticky kompletnú slovenskú zostavu legiend od Hossu cez Gáboríka, Pálffyho, Šatana po Bondru a ďalších. Na ľade sa objavili aj jeho dvaja synovia Ben a Zack.
„Nemôžem povedať, že by som bol od hokeja úplne odrezaný a že by som ho už nikdy nechcel hrať, ale zároveň nemôžem povedať, že by som sa strašne chcel vrátiť.
Viem, kde som, poznám svoje limity a viem, že som za kariéru odohral naozaj veľa hokejových zápasov. Som nesmierne vďačný, že som mohol hrať tak dlho, zažiť to, čo som zažil, a za všetko, čo mi tento šport dal. Som rád tam, kde som teraz," povedal po zápase.
V roku 2025 sa Chára vrátil do Bostonu, kde aktuálne pôsobí ako poradca organizácie Bruins. V americkom meste aj žije.
Gáborík prekročil sto miliónov
O desať miliónov eur si oproti minulému roku polepšil Marián Gáborík. Forbes tentoraz odhaduje jeho majetok na 100 miliónov eur.
Základ tvoria najmä peniaze zarobené počas takmer dvoch desaťročí v NHL. Gáborík v zámorí odohral viac ako tisíc zápasov, v roku 2014 získal s Los Angeles Kings Stanleyho pohár a trikrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL.
Počas kariéry zarobil v hrubom viac ako sto miliónov dolárov. Gáborík svoje prvé zarobené milióny z NHL ešte v roku 2005 investoval aj do výstavby hokejovej haly - MG Rink - v Trenčíne, ktorá funguje už viac ako 20 rokov a zamestnáva v nej okrem rodiny aj dve desiatky zamestnancov.
Po skončení kariéry zostal pri hokeji najmä prostredníctvom médií. S Borisom Valábikom tvorí podcast Boris a Brambor a pôsobí aj ako televízny analytik.
Významnú časť jeho majetku tvoria tiež nehnuteľnosti. Forbes spomína domy či byty v New Yorku, na Manhattan Beach, Donovaloch a chorvátskej Rogoznici.
Hamšík zostáva pri futbale
Majetok Mareka Hamšíka zostáva podľa Forbesu na úrovni približne 90 miliónov eur.
Základ tvoria zárobky z futbalovej kariéry. Po dvanástich rokoch v Neapole podpísal lukratívnu zmluvu s čínskym Dalianom, kde údajne k približne 40 miliónom eur v čistom pridal ďalších 25 miliónov.
„Hamšík začal podnikať ešte počas kariéry. S otcom investoval najmä do nehnuteľností v okolí Banskej Bystrice, podieľal sa na projekte Nové Slnečné stráne, kúpil a zrekonštruoval kaštieľ vo Vlkanovej či investoval do priemyselného parku v Radvani," uvádza sa v rebríčku Forbes.
S futbalovou akadémiou, ktorú dlhé roky podporoval, sa v priebehu minulého roka rozišiel, v banskobystrickom futbale sa však stále angažuje. Po odchode z vlastnej akadémie sa stal spoločníkom prvoligovej Dukly Banská Bystrica.
„Tržby nad miliónom eur dosahoval v predchádzajúcich rokoch aj veľkoobchod s vínom Hamsik corporation.
K dvojmiliónovému obratu sa vlani priblížila firma Hamar 17. Tá prevádzkuje aj zábavné centrum Bounce Park, o ktoré sa Hamšík istý čas sporil s bývalými spoločníkmi," dodáva Forbes.
Hamšík v minulosti pôsobil aj ako tímový manažér slovenskej futbalovej reprezentácie pod talianskym trénerom Francescom Calzonom, ktorého SFZ sám odporučil. Pri novom trénerovi Vladimírovi Weissovi st. je asistentom.
Majiteľ Slovana v Top 10
Oveľa väčšiu časť majetku držia podnikatelia, pre ktorých je šport iba jednou z viacerých podnikateľských aktivít.
Najvýraznejší posun nastal pri Petrovi Korbačkovi. Forbes jeho majetok odhaduje na 1,2 miliardy eur, kým pred rokom to bolo 180 miliónov. V rebríčku 2026 sa tak dostal do prvej desiatky, konkrétne na 7. miesto.
Rozdiel nespôsobil náhly miliardový zárobok. Forbes pri aktuálnom odhade prvýkrát započítal aj Korbačkov podiel v J&T Private Equity Group, ktorý v predchádzajúcich rokoch do výpočtu nezahŕňal.
Korbačka je na športovej scéne známy najmä cez skupinu JTRE. Tá vlastní hokejový, basketbalový aj volejbalový Slovan Bratislava. Hokejový klub získala v roku 2024 od Eleny Hrubej a menšinových akcionárov.
Vedenie hokejového Slovana sa nedávno stretlo so zástupcami českej extraligy, s ktorými rokujú o možnom vstupe slovenského klubu do Tipsport extraligy.
Jedným z kľúčových argumentov Slovana má byť práve ekonomická sila projektu.
Ak by sa klub stal súčasťou českej extraligy, nechcel by zostať iba pri deklaráciách o atraktivite Bratislavy. Havlíček tvrdí, že Slovan by mal mať rozpočet porovnateľný s najbohatšími českými klubmi.
V rozhovore hovorí priamo o úrovni Sparty Praha a Třinca. „Boli by sme konkurencieschopní,“ povedal.
Hoci sú rokovania v začiatočnej fáze, majitelia českých klubov súhlasili s ďalším stretnutím.
Odchod Slovana do českej extraligy však zostáva podľa hokejových expertov zatiaľ iba v teoretickej rovine.
Darilo sa Kmotríkovi, Antošíkovi nie
Medziročne si polepšil aj jeden zo spolumajiteľov MFK Ružomberok Milan Fiľo. Forbes odhaduje jeho majetok na 720 miliónov eur, o 40 miliónov viac než vlani.
Základom podnikania rodáka z horehronskej obce Heľpa zostáva podiel v ružomberskej celulózke Mondi SCP.
Fiľo vlastní aj ďalšie fabriky s papierníctvom v Slovinsku, Bosne, Belehrade či Záhrebe. Pôsobí aj v potravinárstve prostredníctvom firmy Tauris.
Majiteľ DAC Dunajská Streda a maďarského ETO Győr Oszkár Világi má podľa Forbesu majetok vo výške 450 miliónov eur.
Medziročne si polepšil až o 90 miliónov, najmä vďaka zvýšeniu podielu v spoločnosti, ktorá vlastní výrobcu vojenských lietadiel a vrtuľníkov Aero Vodochody. Futbalové aktivity podľa Forbes spravuje jeho syn Bálint.
O desať miliónov eur narástol aj odhad majetku majiteľa Slovana Bratislava Ivana Kmotríka staršieho, na 330 miliónov eur.
Kmotríkove imanie tvorí najmä skupina Grafobal Group, ktorá podniká najmä vo výrobe obalov, tlačiarenstve, realitnom developmente či distribúcii tlače a tabakového sortimentu.
Ziskový je po dlhých rokoch aj futbalový Slovan, ktorý sa druhýkrát v posledných troch rokoch dokázal prebojovať do skupinovej fázy milionárskej Ligy majstrov.
Slovenský majster za rok 2024, keď v súťaži premiérovo pôsobil, vyúčtoval rekordné výnosy v hodnote 40 miliónov eur, zisk vtedy činil viac než 7 miliónov eur. Podobné čísla sa dajú očakávať aj po aktuálnej sezóne.
S futbalom je spojený aj Jozef Antošík, ktorý dlhé roky vlastní klub MŠK Žilina. Forbes odhadol jeho majetok na 100 miliónov, čo je o 10 miliónov menej než vlani.
Gro jeho podnikania tvorí Ryba Žilina (aktuálne Radoma), výrobca už kultovej tresky s majonézou a značka Preto, kde spolu s rodinou združujú ostatné podnikateľské aktivity.
Antošíkovou najväčšou vášňou je však futbal, hoci pohľad na účtovníctvo MŠK ukazuje, že klub v posledných rokoch hromadí stratu.