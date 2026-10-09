FIA priznala vážnu chybu počas kvalifikácie na šprint. Problémy mala aj časomiera

Kvalifikáciu na šprint Veľkej ceny Singapuru Formuly 1 poznačili technické problémy aj chyba na strane Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA).
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Po reštarte prvej časti kvalifikácie nebol pre všetkých jazdcov dostupný režim Overtake Mode, ktorý umožňuje využiť dodatočný elektrický výkon.
FIA neskôr priznala ľudskú chybu a potvrdila, že mohla ovplyvniť výkon niektorých monopostov.
Incident sa odohral v piatok na mestskom okruhu Marina Bay. Prvú časť šprintovej kvalifikácie (SQ1) prerušili červenými vlajkami po nehode Sergia Péreza.
Jazdec Cadillacu narazil do bariéry a na trati zostali úlomky, ktoré bolo potrebné odstrániť.
VIDEO: Perez narazil do bariéry
Po reštarte sa ukázalo, že režim Overtake Mode nie je aktívny. Keď si riadenie pretekov problém všimlo, systém zaplo na 27 sekúnd, následne ho však opäť deaktivovalo.
„FIA uznáva, že táto nešťastná ľudská chyba ovplyvnila výkon niektorých monopostov v závislosti od načasovania ich jazdy a pozície na trati,“ uviedla federácia vo vyhlásení.
Podľa FIA sa problém týkal výhradne prvej časti kvalifikácie. Druhá a tretia časť už prebehli bez tejto chyby.
Sainz skončil posledný, kritizoval postup FIA
Jedným z jazdcov, ktorí nepostúpili z prvej časti kvalifikácie, bol Carlos Sainz z Williamsu. Španiel obsadil posledné, 22. miesto. Okrem problémov s výkonom kritizoval aj spôsob, akým FIA situáciu riešila.
Sainz poukázal na to, že dostupnosť dodatočného výkonu sa líšila podľa toho, kde sa jednotlivé monoposty nachádzali na trati v čase aktivácie systému. Takáto situácia mohla niektorým jazdcom poskytnúť výhodu oproti súperom.
Z prvej časti kvalifikácie nepostúpili ani Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Samotné výsledky však nepotvrdzujú, že všetci títo jazdci boli chybou FIA poškodení v rovnakej miere.
Problémy mala aj časomiera
Chyba s režimom Overtake Mode nebola jediným problémom počas kvalifikácie na šprint. V prvej časti zlyhával aj systém časomiery, ktorý nezaznamenal alebo nezobrazil niektoré časy kôl správne.
Začiatok druhej časti kvalifikácie sa preto oneskoril, kým sa organizátori uistili, že výsledky možno správne vyhodnotiť.
Išlo o samostatný problém od chyby s dostupnosťou dodatočného výkonu. FIA potvrdila, že prvý incident vznikol ľudskou chybou v riadení pretekov, zatiaľ čo komplikácie s časomierou súviseli s iným systémom.
Napriek problémom sa kvalifikácia dokončila. Najrýchlejší čas zajazdil Max Verstappen na Red Bulle, ktorý získal pole position pre sobotňajší šprint pred Georgeom Russellom z Mercedesu a Charlesom Leclercom na Ferrari.
Verstappenov výsledok však po skončení kvalifikácie ešte podliehal posúdeniu komisárov pre podozrenie z porušenia pravidiel počas žltých vlajok.
Udalosť opäť otvorila otázku spoľahlivosti systémov a rovnakých podmienok pre všetkých jazdcov v situáciách, keď sa kvalifikácia musí prerušiť a následne obnoviť.