Nečakaný koniec trénera pred veľkým šlágrom. Na tréningoch pomáhal aj muž z okolia Calzonu

Kým majiteľ hlavného sponzora piatoligových Šurian Tibor Cvik hovoril v lete na poslednom prípravnom zápase v Komjaticiach hlavne o ťažkom úvode sezóny a nový prezident klubu Marek Ambrus bol tiež viac-menej zdržanlivý a prípadný postup do najvyššej krajskej súťaže pripúšťal aj do dvoch rokov, navyše, nový tréner Alexander Soboňa vyslovene odmietal chodiť s bubnom na zajace ešte aj po nečakanom víťazstve Šurian 2:0 v treťom kole vo vlani vicemajstrovských Kostolných Kračanoch (za suverénnym AC Nitra), tak z neďalekého podobne veľkého mestečka so slávnejšou futbalovou históriou Vrábľov prichádzali v auguste oveľa odvážnejšie mediálne výstupy.
Napríklad aj o tom, ako si žlto-modrý rival brúsil zuby na piatu ligu aj s deviatimi hráčmi so skúsenosťami prinajmenšom z tretej najvyššej súťaže.
Napríklad taký Dávid Haspra má vo svojom životopise aj niekoľko prvoligových štartov za zlatomoravecký ViOn, Šimon Pénzeš a Nikolas Kováč prišli rovno z treťoligových Veľkých Ludiniec či Adam Homola zo štvrtoligoého Imeľa.
Navyše, zlákať sa nechal aj skúsený Tomáš Londák, ktorý vlani dopomohol spoločne s Hasprom bohatej Novej Bani k postupu do štvrtej ligy Stred.
Plus - pochopiteľne - mužstvo môže rátať tiež s výpomocou druholigistov z áčka FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.
Top posila z „okresu“
Naopak, v Šuranoch sa uchytila aj jedna 21-ročná letná posila zo siedmoligových Šurianok Martin Búcora, ktorú mohli nosiť v šlágri siedmeho kola Dvory nad Žitavou – Šurany (1:4) po gólovom hetriku na rukách.
A rovnako bolo čiperné ľavé krídlo či záložník s vynikajúcim zrýchlením za hviezdičku bielo-modrých aj v deviatom kole doma proti húževnatému Kolárovu, ktoré u lídra šokujúco viedlo 1:0 až do 89. minúty.
Až v hodine dvanástej vyrovnal práve letný objav z okresnej súťaže ľavačkou z priameho kopu na 1:1, aby v nastavenom čase kapitán Michal Kružlík pridal aj víťazný zásah šťastnejších Šurancov na konečných 2:1.
Šláger jesene nemá favorita
Na nedeľňajší najväčší ťahák desiateho kola piatej ligy Juhovýchod ZsFZ a aj celej jesene FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B – ŠK Šurany sa líder chystá už so sedembodovým náskokom, no určiť pred príťažlivým - hodovým - futbalovým sviatkom favorita, keď domáci musia a hostia chcú, nie je vôbec ľahké.
Po deviatom kole štvrté a kedysi druholigové Vráble sa ako béčko FC ViOn Zlaté Moravce totiž po predvlaňajšom vypadnutí zo štvrtej ligy vlani aj v tej piatej dlho iba zachraňovali, no pred touto sezónou priniesol nový človek vo vedení B-tímu – športový riaditeľ Dominik Ďuriš – nielen silný impulz, ale aj spomínané posily, o ktoré vraj bola v lete bitka.
Za kormidlom známy ligista
Meno hlavného trénera Vrábľov Tomáša Ďubeka musí udrieť slovenskému futbalovému priaznivcovi do oka, veď ide o bývalého prvoligového stredopoliara a známeho gólového rekordéra, ktorý má po Igorovi Žofčákovi druhý najvyšší počet štartov v našej najvyššej súťaži, a ktorý zakončil svoju predlhú profi kariéru práve v Zlatých Moravciach.
39-ročný rodák zo Zvolena však zisťuje, že trénerský chlebík máva aj tvrdú kôrku a boj o návrat do štvrtej ligy prináša neraz aj sklamania.
Prvú a doteraz jedinú prehru zaknihovali Vrábľania až v deviatom kole v úplne vynovených Dvoroch nad Žitavou, kde v stretnutí tretieho u štvrtého podľahli domácim 3:2, keď hostia gólovo iba doťahovali Kanaďanom Umarom Muslim a Marekom Korecom.
Okrem toho však postrácali ďalších šesť bodov tromi remízovými rezultátmi. V treťom kole v Štúrove (1:1), v piatom v silných Kostolných Kračanoch (1:1), kde po góle 23-ročného Muslima od 10. minúty viedli, no a v šiestom dokonca doma s nováčikom FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo (3:3), keď museli doťahovať dvojgólové manko 1:3 Michalom Zrubcom a Andrejom Čajkovičom, ktorý už, mimochodom, odišiel v septembrovom termíne na hosťovanie do šiestoligových Žitavian.
Ostatných päť zápasov vyhrali, v Tvrdošovciach 2:1, v Trsticiach 4:2, doma proti Bábu 4:1, proti Kmeťovu 3:1 a s Jelkou dokonca 9:0.
Pripomenúť hodno, že divák v tomto 8,2-tisícovom futbalovom mestečku na Požitaví dobrý futbal miluje a návštevy na tribúne, ktorá veru čosi pamätá, sú najvyššie v súťaži.
V prvých štyroch domácich stretnutiach prišlo v priemere niečo cez 480 divákov, no a na nedeľňajší magnet kola proti vedúcim Šuranom sa čaká rekordný záujem z oboch táborov a aj okolia.
Presvedčivá bilancia Šurian
Do Vrábľov sa chystali 9-tisícové Šurany v lete posilnené napríklad aj o odchovanca Timoteja Cagáňa z treťoligového béčka Komárna, brankára Mateja Juhása z piatoligových Tvrdošoviec, Romana Sendreia zo šiestoligových Nitrianskych Hrnčiaroviec a ďalších navrátilcov či hráčov po zranení, ale aj o brazílskeho hroťáka Saulla a krídelníkov Mariána Vadkertiho či spomínaného Búcoru vo výsledkovej pohode.
Okrem remízy 1:1 v prvom kole v Štúrove, kde za stavu 0:1 nezvýšil Michal Kružlík z jedenástky na 2:0, zvyšných osem stretnutí Šuranci vyhrali so skóre 28:4 a na prvé miesto už nepustili nikoho.
Doma porazili postupne Kmeťovo 3:0, nováčika Matúšovu zem 7:1, Jelku 4:0 a spomínané Kolárovo gólom z nastaveného času 2:1.
Šurany však dokázali zvíťaziť nielen v Trsticiach (4:0) a u nováčika a suseda v Bánove na hody dramatickou otočkou v posledných minútach na 2:1 , ale zlaté body priviezli v treťom kole z Kostolných Kračian (2:0) a v siedmom z Dvorov nad Žitavou (4:1).
K štvrtému mužstvu tabuľky pôjdu v nedeľu s 13 plusovými bodmi v tabuľke pravdy, na ihriskách súperov majú za sebou po deviatich kolách už päť duelov a na jar privítajú aktuálne top tri mužstvá tabuľky - Kostolné Kračany, Dvory n/Ž. a Vráble - na vlastnom štadióne.
Zmena pred šlágrom
Keď sa pred nedeľňajším dôležitým piatoligovým stretnutím FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B – ŠK Šurany Sportnet zaujímal, ako prebiehal týždňový mikrocyklus domácich, tréner Tomáš Ďubek nás odpoveďou zaskočil.
„Už nie som trénerom mužstva. Po prehre 3:2 v uplynulom kole vo Dvoroch mi po príchode na domáci štadión športový riaditeľ Dominik Ďuriš oznámil, že aj s asistentom Petrom Masným pri mužstve končíme.“
Začínajúci lodivod s ohromnou hráčskou kariérou nechcel rozvádzať podrobnosti, no sklamanie cítiť bolo.
Profesionálny futbal ho však pripravil aj takéto situácie a z výsledkových strát vypichol okrem jedinej prehry ešte aj domácu remízu 3:3 proti Matúšovej zemi.
Keď sme chceli počuť aj názor vedenia klubu, prezident B-tímu a Spartaka Vráble Marián Bafrnec skutočný dôvod vraj nepozná, no vedel, prečo nás odkázal na športového riaditeľa.
„Spoluprácu s trénermi Ďubekom a Masným sme ukončili po vzájomnej dohode,“ začal diplomaticky Dominik Ďuriš, ktorý sedel ako člen realizačného tímu aj na lavičke vo Dvoroch. „Ak by sme vo Dvoroch aj vyhrali, tento krok už bol neodvratný,“ tvrdil.
Šéf béčka oznámil, že nových trénerom bude dočasne hráč Tomáš Londák, lenže podľa nášho zdroja, v úvode týždňa viedol tréningy Pavol Farkaš, bývalý prvoligový stopér, ktorý len nedávno skončil ako asistent trénera v nikéligovej Skalici a ktorý je známy aj zo svojej nedávnej funkcie tlmočníka slovenského reprezentačného trénera Francesca Calzonu.
Pavol Farkaš vypomáha
„S Pavlom Farkašom sa poznám 25 rokov a poprosil som ho, či by nám v tejto situácii nepomohol aspoň na začiatok s tréningami. Zároveň však poviem, že má stále vyššie trénerské ambície.
Čo sa týka odchádzajúceho trénera Tomáša Ďubeka, chcem sa zachovať profesionálne, preto nehodlám vyťahovať veci, na ktorých sme sa nezhodli.
Táto funkcia ma od leta stojí veľa energie i financií, no flintu do žita určite nehádžeme. Poviem otvorene, na všetkých posilách, ktoré v lete prišli, som ja osobne začal pracovať zhruba od mája či apríla a bola to neraz mravenčia robota.
Zostanem diplomatický, no z môjho pohľadu bola výkonnosť mužstva limitovaná trénerom.
Kto ich povedie v nedeľu?
Tak, kto bude v nedeľu viesť mužstvo proti prvým Šuranom, pýtame sa rovno. „Máme rozpracovaných dvoch trénerov z vyšších súťaží, no tí sú minimálne do zimy viazaní vo svojich súčasných kluboch.
Pavol Farkaš nám síce pomáhal s pár tréningami, no má aj ponuky z vyšších súťaží. Futbal však prináša rôzne zvraty, preto poviem, že uvidíme.
V nedeľu povedie ako hrajúci tréner mužstvo spomínaný Tomáš Londák, ktorý má trénerskú B licenciu a je už prihlásený na áčkovú.“
Vráble si však už zaváhanie dovoliť nemôžu. „Podľa mňa máme káder o čosi lepší ako Šurany, lenže my sme darovali dva body Štúrovu, kde sme hrali na jednu bránku, ďalšie dva doma Matúšovej zemi a aj v nie kompletných Dvoroch sme prišli o body prilacno. Doma musíme teraz bezpodmienečne zabrať,“ zakončil športový riaditeľ.