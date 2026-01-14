    Klein zvládol trojsetovú bitku. Od postupu na Australian Open ho delí jedna výhra

    Lukáš Klein
    Lukáš Klein (Autor: TASR)
    TASR|14. jan 2026 o 10:41
    Zdolal Španiela Meridu Aguilara.

    Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie na úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open v Melbourne.

    V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej dvadsaťosmičky Španiela Daniela Meridu Aguilara po trojsetovom boji 6:3, 6:7 (2), 6:4.

    V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi v noci na štvrtok proti Američanovi Michaelovi Zhengovi, ktorý vyradil tretieho nasadeného Čiľana Marcela Barriosa Veru.

    Australian Open

    muži - kvalifikácia - 2. kolo:

    Lukáš KLEIN (SR-28) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:3, 6:7 (2), 6:4

