Muchovej úder sa stal hitom internetu. Stará dobrá Kája je naspäť, vraví slovenský tréner

BRATISLAVA. Zo šiestich českých tenistiek v hlavnej súťaži dvojhry na US Open v New Yorku to dotiahla do štvrťfinále iba jedna.

Karolína Muchová sa vrátila do súťažného diania iba koncom júna tohto roku po dlhej prestávke zavinenej zranením zápästia, ktoré utrpela práve pred rokom na US Open.

Vtedy na americkom "harde" dokráčala do semifinále a teraz jej chýba posledný krok k tomu, aby tento svoj výsledok vyrovnala.