Skvelý vstup do turnaja v Bratislave. Pohánková vykročila za obhajobou titulu

    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Slovenská tenistka Mia Pohánková. (Autor: REUTERS)
    TASR|1. okt 2025 o 16:09 (aktualizované 1. okt 2025 o 18:38)
    Pre Šupovú je bratislavské podujatie prvým ženským turnajom v tejto sezóne.

    BRATISLAVA. Slovenská tenistka Kali Šupová suverénne postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave.

    Držiteľka voľnej karty zvíťazila v úvodnom zápase nad japonskou kvalifikantkou Majukou Aikawovou a zdolala ju 6:1, 6:4.

    Pre šestnásťročnú hráčku Národného tenisového centra je bratislavské podujatie vôbec prvým ženským turnajom v tejto sezóne.

    „Som veľmi šťastná, že sa mi dnes podarilo zvíťaziť. Ďakujem Slovenskému tenisovému zväzu, že mi udelil kartu priamo do hlavnej súťaže a môžem tu štartovať. Je to moje prvé víťazstvo na takto veľkom turnaji.

    Dnes som na kurte predviedla svoju hru, vždy sa snažím hrať aktívne a robiť body. Cítila som na začiatku trošku nervozitu, ale veľmi dobre sa mi podarilo do zápasu vstúpiť, čo mi pomohlo. Robila som málo chýb a získavala body.

    V druhom sete súperka zlepšila podanie, tak bolo ťažšie prelomiť jej servis. V siedmom geme to vyšlo, no potom som bola trošku netrpezlivá, ponáhľala som sa a výhodu brejku som nepotvrdila.

    Našťastie som jej podanie opäť prelomila a následne som zápas doviedla do úspešného konca," uviedla Šupová pre oficiálnu webovú stránku STZ.

    Prvé kolo bolo konečnou stanicou pre ďalšiu talentovanú Slovenku Ninu Vargovú, ktorá prehrala s treťou nasadenou Ruskou Alinou Kornejevovou 1:6, 4:6.

    V druhom dejstve držala s favoritkou krok až do stavu 4:4, v deviatom geme však stratila servis.

    Vargová ešte na turnaji pokračuje vo štvorhre, spoločne s Katarínou Kužmovou postúpili v utorok do štvrťfinále.

    Slovenská tenistka Mia Pohánková úspešne vykročila za obhajobou titulu na turnaji J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave.

    Juniorská wimbledonská šampiónka zdolala v úvodnom kole dvojhry belgickú kvalifikantku Janu Otzipkovú 6:2, 6:3.

    V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi vo štvrtok proti najvyššie nasadenej Ruske Aline Čarajevovej.

