    Sinner predĺžil víťaznú sériu na tvrdom povrchu. Zverev vyhral dva zápasy v jeden deň

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev.
    TASR|14. aug 2025 o 07:29
    Nezaváhal ani druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz.

    CINCINNATI. Taliansky tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu favorita a na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati postúpil do štvrťfinále.

    Najvyššie nasadený hráč a obhajca titulu zdolal Francúza Adriana Mannarina 6:4, 7:6 (4). Sinner neprehral na tvrdom povrchu už 24 duelov v sérii.

    Nezaváhal ani druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz, keď si poradil s Talianom Lucom Nardim 6:1, 6:4.

    Tretí nasadený Nemec Alexander Zverev zvládol dva zápasy za jeden deň, najprv v 3. kole prešiel cez domáceho Brandona Nakashimu 6:4, 6:4, aby v osemfinále vyradil Rusa Karena Chačanova, ktorý mu za stavu 7:5, 3:0 vzdal.

    S turnajom sa rozlúčil štvrtý nasadený Američan Taylor Fritz, nad jeho sily bol Francúz Terence Atmane, ktorý zvíťazil 3:6, 7:5, 6:3.

    ATP Masters 1000 Cincinnati

    dvojhra - osemfinále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:4, 7:6 (4)

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:4, 6:3

    Terence Atmane (Fr.) - Taylor Fritz (USA-4) 3:6, 7:5, 6:3

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Luca Nardi (Tal.) 6:1, 6:4

    Andrej Rubľov (Rus.-9) - Francisco Comesana (Arg.) 6:2, 6:3

    Holger Rune (Dán.-7) - Frances Tiafoe (USA-10) 6:4, 3:1 - skreč

    Alexander Zverev (Nem.-3) - Karen Chačanov (Rus.-14) 7:5, 3:0 - skreč

    3. kolo:

    Ben Shelton (USA-5) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 7:6 (3), 6:3

    Alexander Zverev (Nem.-3) - Brandon Nakashima (USA-27) 6:4, 6:4

    Bieloruská tenistka Arina Sobolenková.
