Koniec jednej éry. Po vyše tridsiatich rokoch bude mať tenisový zväz nového generálneho sekretára

BRATISLAVA. Igor Moška v apríli 2026 ukončí svoje pôsobenie v pozícii generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Funkciu zastáva nepretržite od roku 1991, členom Výkonného výboru STZ to oznámil v stredu na pravidelnom zasadnutí.
Moška bol počas svojho pôsobenia pri viacerých úspechoch slovenských tenistov. V roku 2000 muži vyhrali už neexistujúci Svetový pohár družstiev v Düsseldorfe, ženy zas o dva roky neskôr získali Pohár federácie.
Moška zohral významnú rolu aj pri realizácii projektu Národného tenisového centra, ktoré oficiálne otvorilo brány v roku 2003. Muži si v roku 2005 v priestoroch NTC zahrali finále Davisovho pohára.
Po triumfoch nad Španielskom, Holandskom a Argentínou postúpili až do finále bojov o "šalátovú misu", v ktorom podľahli Chorvátsku 2:3.
Rok 2024 označil Moška za jeden z najúspešnejších v ére samostatnosti. V tímových súťažiach sa totiž obe slovenské družstvá prebojovali na finálový turnaj, ženy to v Pohári Billie-Jean Kingovej (PBJK) dotiahli v Malage až do finále.
V apríli 2025 Slovensko hostilo v rámci PBJK miniturnaj, na ktorom sa zverenkám kapitána Mateja Liptáka nepodarilo prebojovať na finálový turnaj v čínskom Šen-čene.