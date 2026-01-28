    VIDEO: Nie sme zvieratá v ZOO. Swiateková nevníma pozitívne zákulisné kamery

    Poľská tenistka Iga Swiateková.
    Poľská tenistka Iga Swiateková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jan 2026 o 11:50
    Nadviazala tak na utorňajšie výroky Coco Gauffovej.

    Poľská tenistka Iga Swiateková nevníma pozitívne prítomnosť zákulisných kamier na Australian Open v priestoroch štadióna.

    Nadviazala tak na utorňajšie výroky Coco Gauffovej, ktorú kamery v šatni zachytili pri rozmlátení rakety.

    Američanka svoje rozhodnutie obhajovala tým, že jej to pomohlo uvoľniť frustráciu po prehre. Kamery totiž sledujú hráčov a hráčky nielen na kurte, ale aj v útrobách štadióna počas rozcvičky, v telocvični či na chodbe pred šatňou.

    VIDEO: Gauffová rozmlátila raketu

    Na Australian Open zaviedli tieto kamery v roku 2019. Na niektorých turnajoch vrátane Roland Garros a Wimbledonu sú však hráčom k dispozícii priestory úplne bez kamier.

    Swiatekovej sa na jej názor opýtali po štvrťfinálovej prehre s Jelenou Rybakinovou (5:7, 1:6).

    VIDEO: Swiateková o zákulisných kamerách

    „Na niektorých turnajoch chýbajú súkromné priestory. Sme tenisové hráčky alebo zvieratá v zoologickej záhrade, ktoré ľudia pozorujú pri každom kroku? Bolo by skvelé, ak by sme mali aj nejaké súkromie.

    Našou prácou je byť na kurte, odpovedať na vaše otázky a potom byť v novinách. Nemalo by sa stávať, že sa staneme objektmi zábavy,“ povedala 24-ročná Poľka podľa agentúry AP.

