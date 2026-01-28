VIDEO: Nie sme zvieratá v ZOO. Swiateková nevníma pozitívne zákulisné kamery

Poľská tenistka Iga Swiateková nevníma pozitívne prítomnosť zákulisných kamier na Australian Open v priestoroch štadióna.
Nadviazala tak na utorňajšie výroky Coco Gauffovej, ktorú kamery v šatni zachytili pri rozmlátení rakety.
Američanka svoje rozhodnutie obhajovala tým, že jej to pomohlo uvoľniť frustráciu po prehre. Kamery totiž sledujú hráčov a hráčky nielen na kurte, ale aj v útrobách štadióna počas rozcvičky, v telocvični či na chodbe pred šatňou.
VIDEO: Gauffová rozmlátila raketu
Na Australian Open zaviedli tieto kamery v roku 2019. Na niektorých turnajoch vrátane Roland Garros a Wimbledonu sú však hráčom k dispozícii priestory úplne bez kamier.
Swiatekovej sa na jej názor opýtali po štvrťfinálovej prehre s Jelenou Rybakinovou (5:7, 1:6).
VIDEO: Swiateková o zákulisných kamerách
„Na niektorých turnajoch chýbajú súkromné priestory. Sme tenisové hráčky alebo zvieratá v zoologickej záhrade, ktoré ľudia pozorujú pri každom kroku? Bolo by skvelé, ak by sme mali aj nejaké súkromie.
Našou prácou je byť na kurte, odpovedať na vaše otázky a potom byť v novinách. Nemalo by sa stávať, že sa staneme objektmi zábavy,“ povedala 24-ročná Poľka podľa agentúry AP.