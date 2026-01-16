Organizátori Australian Open sa dohodli s asociáciou. Nedávno v nej bol aj Djokovič

Srbský tenista Novak Djokovič.
Srbský tenista Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. jan 2026 o 17:48
ShareTweet0

V septembri podala žalobu na organizátorov štyroch grandslamových turnajov.

Asociácia profesionálnych tenistov (PTPA) dospela k priateľskej dohode s organizátormi úvodného grandslamového turnaja roka Australian Open v Melbourne.

PTPA vznikla v roku 2021, keď sa oddelila od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) a jej členmi sú mnohí hráči z prvej 500-ky svetového rebríčka.

Donedávna bol členom PTPA aj jej spoluzakladateľ Srb Novak Djokovič. Asociácia vlani v marci podnikla právne kroky voči ATP i WTA. Obvinila ich, že finančne vykorisťujú hráčov a zostavujú čoraz neudržateľnejší turnajový kalendár.

V septembri podala žalobu na organizátorov štyroch grandslamových turnajov, informovala agentúra AFP.

Australian Open

    Jack Draper, archívna snímka.
    Jack Draper, archívna snímka.
    Úvodný grandslam sezóny vynechá veľké meno. Bolo to ťažké rozhodnutie, priznáva Draper
    27.12.2025
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Australian Open»Organizátori Australian Open sa dohodli s asociáciou. Nedávno v nej bol aj Djokovič